Θεσσαλονίκη: 5χρονος υπέστη έγκαυμα σε αναψυκτήριο με παιχνίδια

Πεντάχρονος από τη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκε και νοσηλεύεται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου με εγκαύματα στο χέρι του. Το ανήλικο αγόρι βρέθηκε χθες σε αναψυκτήριο της πόλης και υπέστη το έγκαυμα κατά τη διάρκεια ψυχαγωγικού παιχνιδιού.
Για την υπόθεση έχουν συλληφθεί δύο άτομα.
Θεσσαλονίκη: Γυναίκα έριξε καυστικό υγρό σε άνδρα επειδή έκανε φασαρία!
Θεσσαλονίκη: Η ανακοίνωση της αστυνομίας
Από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Τούμπας – Τριανδρίας, συνελήφθησαν απογευματινές ώρες χθες (17- 08-2025), 2 ημεδαποί ηλικίας 43 και 58 ετών.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την καταγγελία, σε αναψυκτήριο στο οποίο λειτουργούσαν ψυχαγωγικά παίγνια, ανήλικος κατά την επαφή του με ένα από αυτά, υπέστη έγκαυμα στο δεξί του χέρι, ενώ κατασχέθηκαν 14 παιδικά ψυχαγωγικά παίγνια και 1 φωτιστικός σωλήνας LED.
Συνελήφθησαν ο 43χρονος ως ιδιοκτήτης του αναψυκτήριου και ο 58χρονος ως ιδιοκτήτης των παιδικών ψυχαγωγικών παιγνίων, ενώ κατασχέθηκαν 14 παιδικά ψυχαγωγικά παίγνια και 1 φωτιστικός σωλήνας LED.
Ο παθών μεταφέρθηκε σε νοσοκομείο της πόλης, ενώ οι συλληφθέντες με τη δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος τους θα οδηγηθούν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.