Η Καστάνη έχασε 30 κιλά - «Μου περιορίζει την όρεξη αυτό το φάρμακο»

Η Ελένη Καστάνη βρέθηκε καλεσμένη στην εκπομπή «Super Κατερίνα» την Τρίτη 18 Νοεμβρίου και μίλησε με απόλυτη ειλικρίνεια για τις μεγάλες αλλαγές στη ζωή της τα τελευταία χρόνια. Η αγαπημένη ηθοποιός, που εδώ και δεκαετίες έχει καθιερωθεί στο ελληνικό τηλεοπτικό και θεατρικό κοινό, άνοιξε την καρδιά της για την εντυπωσιακή απώλεια σχεδόν 30 κιλών, τη σχέση της με το σώμα της, τον τρόπο ζωής της πλέον, αλλά και τις εναλλαγές στην ψυχολογία της όλα αυτά τα χρόνια.

Η ηθοποιός αποκάλυψε ότι από το 2012 μέχρι σήμερα έχει χάσει σχεδόν 30 κιλά, τονίζοντας πως η διαδικασία αυτή δεν ήταν απλώς αισθητική επιλογή, αλλά κυρίως ανάγκη υγείας. «Ήταν θέμα υγείας. Έπρεπε να χάσω κιλά. Ο γιατρός μου μού το έλεγε χρόνια», ανέφερε χαρακτηριστικά, καθώς περιέγραψε πώς ακολούθησε με συνέπεια τη συμβουλή του γιατρού της, συνδυάζοντας φαρμακευτική υποστήριξη και διατροφή. Όπως εξήγησε, τη βοήθησε μια συγκεκριμένη αγωγή που της περιόριζε την όρεξη, όμως ξεκαθάρισε ότι τίποτα δεν έγινε χωρίς αυστηρή ιατρική παρακολούθηση.

Δεν έκρυψε επίσης ότι για χρόνια άφηνε στην άκρη τις οδηγίες του γιατρού της, κάτι που πλέον έχει αλλάξει ριζικά. «Τώρα τον ακολουθώ. Περπατώ κάθε μέρα. Και μου έχει κάνει καλό παντού — στη σκηνή, τη ζωή μου, την ψυχολογία μου», είπε, σημειώνοντας ωστόσο ότι ο ψυχολογικός αντίκτυπος του παλιού της βάρους εξακολουθεί να την επηρεάζει. Όπως παραδέχτηκε, συχνά επιλέγει ακόμα φαρδιά ρούχα, καθώς “κουβαλάει” την παλιά εικόνα του σώματός της, παρά τις συμβουλές του γιατρού της να ντύνεται διαφορετικά πια. «Μου λέει “μη φοράς αυτά τα ρούχα, να πάρεις πιο στενά”. Λέω, εντάξει, θα πάρω, αλλά γιατρέ, έχω μείνει, λέω, με τα παλιά τα της πιο παχουλής, ας πούμε» είπε χαρακτηριστικά.

Η Ελένη Καστάνη μίλησε επίσης για το πώς τα επαγγελματικά της είχαν επηρεάσει το βάρος της εκείνη την περίοδο. Το 2012, μια δύσκολη επαγγελματικά χρονιά, την οδήγησε σε πρόσθετο άγχος και σε μια συναισθηματική σχέση με το φαγητό. «Το ’12 ήταν κοντά σε μια δύσκολη χρονιά επαγγελματικά. Είχα περάσει πολύ άσχημα επαγγελματικά κάνα δυο χρόνια άσχημα και με είχε επηρεάσει. Είναι ψυχολογικά όλα αυτά. Εγώ βλέπω στην τηλεόραση και ανθρώπους και λέω, ω πω πω. Πάχυνε αυτός. Δε θα είναι στα καλά του. Κάτι του συμβαίνει και καταλήγει στο φαγητό του. Οι άνθρωποι που έχουν μια τάση προς το πάχος και το φαγητό, παχαίνουν. Δηλαδή δεν είμαι της άποψης ότι όταν στεναχωριέσαι, δεν τρως» εξομολογήθηκε η Ελένη Καστάνη.», σημείωσε με ειλικρίνεια.

Η Ελένη Καστάνη πριν την απώλεια κιλών/ NDP

Η συγκλονιστική εμπειρία της εγκυμοσύνης

Σε άλλη συνέντευξη η Ελένη Καστάνη έχει μιλήσει για μια δύσκολη προσωπική εμπειρία από το παρελθόν: μια εγκυμοσύνη που αναγκάστηκε να διακόψει λόγω σοβαρών προβλημάτων υγείας του μωρού. «Πριν γεννήσω τον γιο μου, είχα μια περιπέτεια. Είχα μια εγκυμοσύνη που τη διέκοψα, γιατί δεν ήταν καλά το μωρό», είχε πει φανερά φορτισμένη συναισθηματικά.

Η τραυματική αυτή εμπειρία άφησε πίσω της έντονα συναισθήματα φόβου και αγωνίας, τα οποία επέστρεψαν στη δεύτερη εγκυμοσύνη της. «Μετά, όταν ήμουν έγκυος στον γιο μου, είχα μεγάλη αγωνία. Δεν ξεχνώ που ήμουν στο μαιευτήριο για εξετάσεις και περίμενα να ακούσω ότι είναι καλά…», είχε αναφέρει, περιγράφοντας πόσο δύσκολο ήταν να αντιμετωπίζει τη δημοσιότητα εκείνες τις στιγμές. «Μου μιλούσαν επειδή με αναγνώριζαν, κι εγώ ήθελα να πεθάνω από το άγχος».