Cash or Trash: Μάχη των buyers για το εμπορικότερο κόσμημα της Cartier

Η Τζένη παρουσίασε στο Cash Or Trash ένα σύμβολο αγάπης μεγάλης αξίας και με υπογραφή επώνυμου οίκου.

«Ένα από τα πιο εμβληματικά σχέδια κοσμημάτων που έχει κατασκευαστεί ποτέ. Το έχουν φορέσει όλοι οι διάσημοι. Κυκλοφορεί από το 1969. Μιλάμε για το βραχιόλι του έρωτα ή της αγάπης. Το love bracelet της Cartier. Αυτό που έχουμε εδώ είναι το πρώτο μοντέλο. Αρέσει πάρα πολύ, είναι από τα πιο εμπορικά και πιο περιζήτητα», αποκάλυψε ο Θάνος Λούδος.

Τα πιστοποιητικά γνησιότητας, σε συνδυασμό με την αυξημένη ζήτηση του κοσμήματος, απογείωσαν την αξία του στα 6.000 ευρώ, σύμφωνα με τον ίδιο.

Με το χαμόγελο και την αισιοδοξία ζωγραφισμένα στο πρόσωπό της, η πωλήτρια αποχώρησε από το δωμάτιο εκτίμησης με την ελπίδα η τύχη να της χαμογελάσει και στη δημοπρασία.

Ο Άλεξ Σταυρίδης έσυρε πρώτος τον χορό των προσφορών με τους υπόλοιπους να ακολουθούν. Ο αγοραστής έδειξε από την αρχή να το θέλει περισσότερο, γι' αυτό και δεν πτοήθηκε, όταν ο Γιώργος Τσαγκαράκης και η Ειρήνη Πλευράκη έγιναν πιο απειλητικοί, δίνοντας 3.300 ευρώ και 3.500 ευρώ αντίστοιχα.

Αν και δεν υπήρχε πρόθεση από τους ενδιαφερόμενους buyers να «σπάσουν το φράγμα των 4.500 ευρώ, η πειθώ που κατέχει η όμορφη Τζένη στις πωλήσεις, παρέσυρε τον Άλεξ Σταυρίδη να κάνει την κορυφαία προσφορά, ύψους 5.000 ευρώ.

Τα χρήματα αυτά, αν και απείχαν από την εκτίμηση, ικανοποιούσαν τον συνάδελφο που εκπροσωπούσε η Τζένη στη δημοπρασία. Συνεπώς, δε γινόταν να μην απαντήσει με ένα ηχηρο «ναι» στην ερώτηση του επιχειρηματία: «Έχουμε συμφωνία;».