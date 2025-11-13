Cash or Trash: Τα ραδιοφωνάκια του Βασίλη... άναψαν τα λαμπάκια των buyers!

Ποιος αγοραστής ήξερε απέξω κι ανακατωτά την ιστορία τους;

Ο Βασίλης από τη Θεσσαλονίκη δε χάνει επεισόδιο και ξέρει τα γούστα των αγοραστών του Cash Or Trash. Μάλιστα, εκτός από fan της Δέσποινας Μοιραράκη, έχει αδυναμία στον Γιώργο Τσαγκαράκη αλλά και στην Ιόλη Χιωτίνη.

Cash or Trash: Τα ραδιοφωνάκια του Βασίλη... άναψαν τα λαμπάκια των buyers!

Ο 33χρονος πωλητής καταφέρνει να ενθουσιάσει αρχικά με τα ραδιοφωνάκια που έφερε από το Λονδίνο, την παρουσιάστρια αλλά και τον εκτιμητή, Θάνο Λούδο. Αυτό συνέβη και στη συνέχεια στο δωμάτιο των αγοραστών

Ένα τραπεζάκι για «βραδιές Μπιρίμπας» κατέφτασε στο Cash or Trash!

Cash or Trash: Τα ραδιοφωνάκια του Βασίλη... άναψαν τα λαμπάκια των buyers!

Ο Θανάσης Μαυρομάτης που ξέρει πολλά για την ιστορία των λειτουργικών αυτών ραδιοφώνων, αφού συλλέγει τέτοια αντικείμενα, είναι εκείνος που δείχνει περισσότερο ενδιαφέρον! Ο Βασίλης όμως δεν μπορεί να πάρει τα μάτια του από την Ιόλη. «Δεν ακούω τίποτα από αυτά που λέει η Ιόλη... απλά τη χαζεύω», είπε στο cue του. 

Δημήτρης Δεμερτζής: Η αδυναμία στην Τουρκάλα σύζυγό του & το Cash or Τrash

Cash or Trash: Τα ραδιοφωνάκια του Βασίλη... άναψαν τα λαμπάκια των buyers!

Παρότι τα αντικείμενα αρέσουν πολύ στην Ιόλη, ο Βασίλης «κλείνει» την ικανοποιητική συμφωνία των 430 ευρώ με τον Θανάση Μαυρομάτη.  

Το φλιπεράκι του Στέλιου Λεγάκη... άναψε φωτιά στο Cash or Trash!

Cash or Trash: Τα ραδιοφωνάκια του Βασίλη... άναψαν τα λαμπάκια των buyers!

Δείτε όλα τα επεισόδια του Cash or Trash

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Back to Top