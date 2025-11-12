Το φλιπεράκι του Στέλιου Λεγάκη... άναψε φωτιά στο Cash or Trash!

Ο Στέλιος Λεγάκης βρέθηκε στο τελευταίο επεισόδιο του Cash Or Trash κι έφερε μαζί του έναν αέρα... νησιώτικο!

Με ρίζες στο νησιώτικο τραγούδι από την οικογένειά του, ο celebrity πωλητής δε θα μπορούσε να ακολουθήσει άλλον επαγγελματικό δρόμο.

Το τραγούδι που ερμήνευσε ενθουσίασε τη Δέσποινα Μοιραράκη, ενώ η τιμή εκτίμησης του Θάνου Λούδου ήταν τα 800 ευρώ. Ο τραγουδιστής αποκάλυψε ότι αυτός κι οι φίλοι του το αγόρασαν στα 1000 ευρώ.

Το αντικείμενο του νεαρού τραγουδοποιού ανήκει σε αγαπημένη κατηγορία των αγοραστών κάνοντας θραύση στο δωμάτιο δημοπρασίας, βάζοντας «φωτιά» στην αιώνια κόντρα ανάμεσα στην Άντα Πανά, στον Θάνο Μαρίνη και στον Άλεξ Σταυρίδη.

Με τη γοητευτική φθορά του χρόνου να λειτουργεί ως πλεονέκτημα, το φλιπεράκι του Στέλιου ακούστηκε σαν…μουσική στα αυτιά των πέντε αγοραστών!

Αυτή που το διεκδίκησε σθεναρά δεν ήταν άλλη από την Άντα Πανά, που έδωσε όσα και τα λεφτά της εκτίμησης, δηλαδή 800 ευρώ. Ο Στέλιος Λεγάκης αποφάσισε να μην αποχωρηστεί το φλιπεράκι του!

