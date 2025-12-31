Eλληνίδα ηθοποιός παντρεύτηκε και μας έδειξε τις φωτογραφίες

Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της περνάει Ελληνίδα ηθοποιός καθώς παντρεύτηκε και σε λίγους μήνες θα κρατάει και στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί. Ο λόγος για την Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη την οποία γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά “Έρωτας” το 2005 όπου υποδύθηκε τη Χριστίνα ενώ αργότερα την απολαύσαμε και ως Χαρά Μάρκου στη σειρά “Χαρά Αγνοείται”.

Η Πατρίτσια Περιστέρη και ο Μάρκο Κόχαμπ σε έξοδό τους το 2022/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Η ηθοποιός και ο σύζυγό της Μάρκο Κόχαμπ, ο οποίος είναι Μεξικανός αρχιτέκτονας, ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου κάτω από άκρα μυστικότητα και μετά την τέλεση του μυστηρίου η ηθοποιός που το 1998 παρουσίασε και το παιδικό δελτίο ειδήσεων στο ΣΚΑΙ, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από την τελετή.

Σε κάποιες μάλιστα μπορούμε να διακρίνουμε και τη φουσκωμένη της κοιλίτσα όπως και το μονόπετρο που φοράει. Σε προηγούμενη ανάρτηση που έκανε στα social media η ηθοποιός ανέφερε πως το 2025 θα το θυμάται με αγάπη καθώς την έκανε να ζήσει όμορφες και συγκινητικές στιγμές.

Το μονόπετρο της Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη

"Το 2025 ήταν ήπιο και ειλικρινές. Αναδιάταξε τα σχέδιά μας, απάλυνε τις αιχμές μου και μου έδωσε τα δύο πράγματα που θα κουβαλώ για πάντα. Έγινα μητέρα (σχεδόν), όχι όταν νόμιζα ότι θα γινόμουν, αλλά ακριβώς όταν η ψυχή μου ήταν έτοιμη. Ύστερα από δύο χρόνια αρραβώνα, διαλέξαμε την αγάπη αντί για το σωστό timing. Χωρίς θέαμα. Χωρίς βιασύνη. Μόνο εμείς, η οικογένειά μας και μια υπόσχεση που δόθηκε ήσυχα, με γεμάτες καρδιές. Το 2025 μου έμαθε ότι οι πιο ουσιαστικές στιγμές δεν ζητούν άδεια, δεν περιμένουν την τελειότητα και δεν χρειάζονται κοινό. Απλώς έρχονται και σε αλλάζουν. Αποχαιρετώ αυτή τη χρονιά σε ένα νέο κεφάλαιο του εμείς, γειωμένη και βαθιά ευγνώμων. Ευχαριστώ, 2025. Ήσουν μεταμορφωτικό. Γεια σου, 2026. Μπαίνω σε εσένα πιο ήπια, πιο δυνατή και ακριβώς εκεί όπου πρέπει να βρίσκομαι» ανέφερε χαρακτηριστικά η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη.





Το ζευγάρι έκανε σχέση το 2019 και η ηθοποιός το ίδιο έτος μετακόμισε στο Μεξικό όπου έμενε ο αρχιτέκτονας σύζυγός της. Αυτός ήταν και ο λόγος που απομακρύνθηκε από τον χώρο της υποκρικτικής. Η Πατρίτσια ωστόσο που είναι και ελληνικής και πολωνικής καταγωγής δεν είναι μόνο ηθοποιός αλλά και fashion blogger.