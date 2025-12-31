Eλληνίδα ηθοποιός παντρεύτηκε και μας έδειξε τις φωτογραφίες

Η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη σε λίγο καιρό θα γίνει μαμά

Επιμέλεια STAR.GR
Celebrities & Gossip Νεα
Δείτε μία προηγούμενη συνέντευξη που είχε δώσει η Πατρίτσια Μίλικ- Περιστέρι/ MEGA
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Τις πιο ευτυχισμένες στιγμές της ζωής της περνάει Ελληνίδα ηθοποιός καθώς παντρεύτηκε και σε λίγους μήνες θα κρατάει και στην αγκαλιά της το πρώτο της παιδί. Ο λόγος για την Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη την οποία γνωρίσαμε μέσα από τη σειρά “Έρωτας” το 2005 όπου υποδύθηκε τη Χριστίνα ενώ αργότερα την απολαύσαμε και ως Χαρά Μάρκου στη σειρά “Χαρά Αγνοείται”.

Η Πατρίτσια Περιστέρη και ο Μάρκο Κόχαμπ σε έξοδό τους το 2022/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Η Πατρίτσια Περιστέρη και ο Μάρκο Κόχαμπ σε έξοδό τους το 2022/ φωτογραφία από ndpphoto.gr

Η ηθοποιός και ο σύζυγό της Μάρκο Κόχαμπ, ο οποίος είναι Μεξικανός αρχιτέκτονας, ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου κάτω από άκρα μυστικότητα και μετά την τέλεση του μυστηρίου η ηθοποιός που το 1998 παρουσίασε και το παιδικό δελτίο ειδήσεων στο ΣΚΑΙ, μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους φωτογραφίες από την τελετή.

Eλληνίδα ηθοποιός παντρεύτηκε και μας έδειξε τις φωτογραφίες

Σε κάποιες μάλιστα μπορούμε να διακρίνουμε και τη φουσκωμένη της κοιλίτσα όπως και το μονόπετρο που φοράει. Σε προηγούμενη ανάρτηση που έκανε στα social media η ηθοποιός ανέφερε πως το 2025 θα το θυμάται με αγάπη καθώς την έκανε να ζήσει όμορφες και συγκινητικές στιγμές.

Eλληνίδα ηθοποιός παντρεύτηκε και μας έδειξε τις φωτογραφίες

Το μονόπετρο της Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη

Eλληνίδα ηθοποιός παντρεύτηκε και μας έδειξε τις φωτογραφίες

 

ο 2025 ήταν ήπιο και ειλικρινές. Αναδιάταξε τα σχέδιά μας, απάλυνε τις αιχμές μου και μου έδωσε τα δύο πράγματα που θα κουβαλώ για πάντα. Έγινα μητέρα (σχεδόν), όχι όταν νόμιζα ότι θα γινόμουν, αλλά ακριβώς όταν η ψυχή μου ήταν έτοιμη. Ύστερα από δύο χρόνια αρραβώνα, διαλέξαμε την αγάπη αντί για το σωστό timing. Χωρίς θέαμα. Χωρίς βιασύνη. Μόνο εμείς, η οικογένειά μας και μια υπόσχεση που δόθηκε ήσυχα, με γεμάτες καρδιές. Το 2025 μου έμαθε ότι οι πιο ουσιαστικές στιγμές δεν ζητούν άδεια, δεν περιμένουν την τελειότητα και δεν χρειάζονται κοινό. Απλώς έρχονται και σε αλλάζουν. Αποχαιρετώ αυτή τη χρονιά σε ένα νέο κεφάλαιο του εμείς, γειωμένη και βαθιά ευγνώμων. Ευχαριστώ, 2025. Ήσουν μεταμορφωτικό. Γεια σου, 2026. Μπαίνω σε εσένα πιο ήπια, πιο δυνατή και ακριβώς εκεί όπου πρέπει να βρίσκομαι» ανέφερε χαρακτηριστικά η Πατρίτσια Μίλικ Περιστέρη. 

Eλληνίδα ηθοποιός παντρεύτηκε και μας έδειξε τις φωτογραφίες
 

Το ζευγάρι έκανε σχέση το 2019 και η ηθοποιός το ίδιο έτος μετακόμισε στο Μεξικό όπου έμενε ο αρχιτέκτονας σύζυγός της. Αυτός ήταν και ο λόγος που απομακρύνθηκε από τον χώρο της υποκρικτικής. Η Πατρίτσια ωστόσο που είναι και ελληνικής και πολωνικής καταγωγής δεν είναι μόνο ηθοποιός αλλά και fashion blogger.

ΠΑΤΡΙΤΣΙΑ ΜΙΛΙΚ ΠΕΡΙΣΤΕΡΗ
Back to Top