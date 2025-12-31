Στο νοσοκομείο ο Ρομπέρτο Κάρλος- Υπέστη έμφραγμα

Δύσκολες ώρες περνάει ο πρώην παίκτης της Ρεάλ Μαδρίτης Ρομπέρτο Κάρλος καθώς νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Βραζιλίας λόγω ενός καρδιακού προβλήματος.

Όλα ξεκίνησαν κατά τη διάρκεια των εορτών όταν ο Βραζιλιάνος θρύλος του ποδοσφαίρου την ώρα που βρισκόταν με τη σύζυγο και το ένα από τα παιδιά τους. Tότε αισθάνθηκε δυσφορία και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο στο Σάο Πάολο. Οι γιατροί διαπίστωσαν πως είχε πάθει έμφραγμα του μυοκαρδίου και έτσι ο Κάρλος που θεωρείται ευρέως ως ένας από τους καλύτερους αμυντικούς στην ιστορία, υπεβλήθει σε χειρουργείο.

O Ρομπέρτο Κάρλος/ φωτογραφία από apimages

Σύμφωνα με τα όσα αναφέρει η η AS το χειρουργείο το οποίο θεωρείται ρουτίνας έπρεπε να κρατήσει 40 λεπτά όμως λόγω επιπλοκών κράτησε τρεις ώρες.

Ο άσος του ποδοσφαίρου που έχει κερδίσει το Παγκόσμιο Κύπελλο με τη Βραζιλία το 2002 και το Champions League με τη Ρεάλ Μαδρίτης το 1998, το 2000 και το 2002 βρίσκεται υπό στενή παρακολούθηση για να διαπιστωθεί ότι η εξέλιξή του είναι θετική. Από το πλευρό του Ρομπέρτο Κάρλος ντα Σίλβα Ρόσα βρίσκονται συνέχεια η σύζυγος του. Ο άσος του ποδοσφαίρου που μεγάλωσε σε μία πολύ φτωχή οικογένεια έχει παντρευτεί 7 φορές και έχει αποκτήσει 11 παιδιά.

Ο Ρομπέρτο Κάρλος και τα 11 παιδιά του

Ο Ρομπέρτο Κάρλος δεν έχει τραβήξει πάνω του τα φώτα της δημοσιότητας μόνο για τον λόγο πως είναι ένας από τους κορυφαίους ποδοσφαιριστές και έχει πλούσια καριέρα στην πλάτη του με τη Ρεάλ Μαδρίτης και την Εθνική Βραζιλίας αλλά και λόγω της πολυτάραχης προσωπικής του ζωής. Ο Ρομπέρτο Κάρλος έχει παντρευτεί 7 φορές έχει έντεκα παιδιά όμως όπως είπε έχει επαφές μόνο με τα τρία από αυτά και τα υπόλοιπα αναρωτιούνται αν ο πατέρας τους έχει πεθάνει.

