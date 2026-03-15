«Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» - Στην Ελλάδα ο εμβληματικός πίνακας

Ο αριστουργηματικός πίνακας του Ευγένιου Ντελακρουά «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» εκτίθεται για πρώτη φορά στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου.

Η ελαιογραφία, διαστάσεων 2,13 x 1,42, φιλοτεχνήθηκε από τον Ντελακρουά το 1826, λίγους μήνες μετά την ηρωική Έξοδο. Ο ίδιος δεν είχε επισκεφθεί την Ελλάδα, ωστόσο ο πίνακάς του προκάλεσε νέα έξαρση του φιλελληνισμού στο Παρίσι, όπου πρωτοεκτέθηκε το 1826, προκειμένου να συγκεντρωθούν χρήματα για τους εξεγερμένους Έλληνες.

«Οι μήνες της πείνας, η αντίσταση μέχρις εσχάτων και η συνειδητή απόφαση των Μεσολογγιτών να μην παραδοθούν, αλλά να πραγματοποιήσουν μία καταδικασμένη, αλλά ταυτόχρονα λυτρωτική και πνευματικά απελευθερωτική έξοδο προς το θάνατο και συγχρόνως βέβαια προς την αθανασία, μετέτρεψαν το Μεσολόγγι σε σύμβολο ηθικού μεγαλείου και αυτοθυσίας», δήλωσε η υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, κατά τη συνέντευξη Τύπου για την παρουσίαση του πίνακα.

Ο σπουδαίος ρομαντικός ζωγράφος, δημιουργός και της περίφημης «Σφαγής της Χίου», αποδίδει την Ελλάδα ως γυναίκα ντυμένη με παραδοσιακή φορεσιά, που επιμένει να στέκεται όρθια στα ερείπια της πόλης του Μεσολογγίου με τα χέρια ανοιχτά, έτοιμη να συνεχίσει τον υπέρ πάντων αγώνα.

Ο πίνακας βρίσκεται από το 1852 στο Μουσείο Καλών Τεχνών του Μπορντό, το οποίο και παραχώρησε το εμβληματικό έργο σε ένδειξη τιμής για τα 200 χρόνια από την Έξοδο του Μεσολογγίου.

«Ο πίνακας για πρώτη φορά από τη στιγμή που δημιουργείται, συναντάται με τον τόπο που τον ενέπνευσε, συνομιλώντας άμεσα με τη μνήμη και την ιστορία της ιστορικής πόλης. Η συγκυρία των 200 ετών από την Έξοδο, προσδίδει στην έκθεση ένα επιπλέον φορτισμένο ιστορικά και συναισθηματικά χαρακτήρα, μετατρέποντάς την σε πράξη ιστορικής μνήμης και συλλογικού αναστοχασμού», είπε η κ. Μενδώνη.

Ο πίνακας «Η Ελλάδα στα ερείπια του Μεσολογγίου» του Ευγένιου Ντελακρουά, θα εκτίθεται στο Ξενοκράτειο Αρχαιολογικό Μουσείο Μεσολογγίου έως το τέλος Νοεμβρίου του 2026.