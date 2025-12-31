Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον πρωθυπουργό

Τα… άκουσαν όλοι οι πολιτικοί αρχηγοί

Πολιτικη
Την Ένωση Λιοσιωτών Ιλίου υποδέχθηκε ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και άκουσε τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς μαζί με την κόρη του Σοφία. 

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον πρωθυπουργό

Το Μέγαρο Μαξίμου πλημμύρισε από παιδικές φωνές που έψαλλαν τα παραδοσιακά κάλαντα για την άφιξη του Άγιου Βασίλη. 

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον πρωθυπουργό

Τα κάλαντα στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κ. Τασούλα από την Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων και την Προεδρική Φρουρά

Η Μπάντα των Ενόπλων Δυνάμεων και η Προεδρική Φρουρά έψαλαν τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον Πρόεδρο της Δημοκρατίας Κωνσταντίνο Αν. Τασούλα και τη σύζυγό του Φανή Σταθοπούλου.

Ακολούθησαν διαδοχικά: η Αδελφότητα Αθηνών Αγίας Παρασκευής Κόνιτσας «Το Κεράσοβο», ο Φιλανθρωπικός Σύλλογος «Η Αγκαλιά», η Πολιτιστική και Μουσικοχορευτική Ομάδα Καστελλορίζου, και ο Πολιτιστικός Σύλλογος «Ακταιοκρήτες».

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον πρωθυπουργό

Στη συνέχεια, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας έκανε την ακόλουθη δήλωση:

«Είχαμε σήμερα το πρωί τη χαρά εδώ στο Προεδρικό Μέγαρο, μαζί με το προσωπικό της Προεδρίας, να ακούσουμε τα Πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από τη Διακλαδική Χορωδία των Ενόπλων Δυνάμεων, από την Προεδρική Φρουρά και από Συλλόγους οι οποίοι μας τίμησαν με την παρουσία τους και μας είπαν τα κάλαντα από την Κόνιτσα ίσαμε το Καστελλόριζο και την Κρήτη. Αυτό το έθιμο μας γεμίζει ελπίδα και χαρά, γιατί κάθε φορά που υποδεχόμαστε τον καινούργιο χρόνο, κάθε φορά που βρισκόμαστε σε αυτό το γοητευτικό κατώφλι της νέας χρονιάς, αναπτερώνονται οι ελπίδες, υποβιβάζονται οι ανησυχίες, οι απαισιοδοξίες, οι γκρίνιες και βλέπουμε το μέλλον με ένα άλλο πιο αισιόδοξο και σίγουρο μάτι.

Η χώρα μας αντιμετωπίζει προφανώς πολλές προκλήσεις, πολλές δυσκολίες, αλλά έχει μπροστά της και πολλές ευκαιρίες. Κάθε χρονιά έχει τη δική της ιστορία, κάθε χρονιά έχει το δικό της απολογισμό και κάθε επόμενη χρονιά είναι γεμάτη προοπτικές καλύτερες από αυτές της προηγούμενης χρονιάς.

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον πρωθυπουργό

Είμαστε σε θέση εμείς οι Έλληνες, οι Ελληνίδες και ο Ελληνισμός ολόκληρος, να δικαιώσουμε τις ελπίδες που αυτές οι μέρες και ειδικά η τελευταία μέρα του χρόνου αναπτερώνει και να τις πραγματοποιήσουμε όσο γίνεται πιο ολοκληρωτικά.

Θυμίζω μία φράση που συγκινούσε τον Γιώργο Σεφέρη και που είχε γράψει στο ημερολόγιό του. Ήθελε αυτή τη φράση να τη δει κάποτε γραμμένη στο ανώφλι της Βουλής των Ελλήνων. Αυτή η φράση έρχεται από ένα παλιό κείμενο κρητικής λογοτεχνίας του 17ου αιώνα και λέει ότι "Την τύχη του κάθε λαός την κάνει μοναχός του και όσα του κάνει η κούτρα του, δεν του τα κάνει ο οχτρός του".

Αυτή η φράση έχει μέσα μία μεγάλη γοητεία, μπορεί να μην είναι απολύτως ακριβής γιατί είμαστε και εξαρτημένοι από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά δείχνει τη γοητεία της προσωπικής ευθύνης, τη γοητεία της συλλογικής ευθύνης, τη γοητεία του να ορίζεις τη μοίρα σου. Και σήμερα που ευχόμαστε και ακούμε ευχές για τον νέο χρόνο, υποκύπτουμε στη γοητεία του να ευθυνόμαστε για την καλύτερη μοίρα που μας περιμένει».

Ν. Ανδρουλάκης: «Το 2026 να είναι χρονιά ευημερίας για όλο τον ελληνικό λαό γιατί έχει περάσει δύσκολα χρόνια»

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς άκουσε ο Νίκος Ανδρουλάκης από την αδελφότητα Κεφαλληνίων και Ιθακησίων Πειραιά, στα κεντρικά γραφεία του ΠΑΣΟΚ.

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον πρωθυπουργό

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής αντάλλαξε ευχές για υγεία, χαρά και καλή χρονιά, αλλά και δώρα με τα μέλη της αδελφότητας.

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον πρωθυπουργό

Σε σύντομη δήλωση του ο κ. Ανδρουλάκης ευχήθηκε «το 2026 να είναι χρονιά ευημερίας για όλο τον ελληνικό λαό», γιατί, όπως τόνισε, «έχουμε περάσει δύσκολα χρόνια, με την ακρίβεια, την κατάσταση στη δημόσια υγεία, στην παιδεία». Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ ευχήθηκε «το 2026 να φέρει υγεία, ευημερία, σταθερότητα, αλλά πάνω απ' όλα ελπίδα και προοπτική και σε εμάς αλλά και στις νεότερες γενιές που είναι το μέλλον της χώρας».

Δ. Κουτσούμπας: Οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων

«Καλή, ευτυχισμένη, αγωνιστική χρονιά με νέα δύναμη, αντοχή, υγεία για όλους και όλες», ευχήθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας στη δήλωση που έκανε αφότου άκουσε τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα από διάφορες περιοχές της Ελλάδας αλλά και τα «αγωνιστικά κάλαντα» της ΚΝΕ, από τη χορωδία της οργάνωσης υπό την καθοδήγηση του μαέστρου Χρήστου Κολοβού, στην έδρα της ΚΕ στον Περισσό.

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον πρωθυπουργό

«Η αισιοδοξία μας για τη νέα χρονιά και για τις άλλες χρονιές που έρχονται πηγάζει από το γεγονός ότι σε έναν κόσμο που φλέγεται, οι λαοί έχουν τη δύναμη να γίνουν οι πρωταγωνιστές των εξελίξεων, να φέρουν τα πάνω κάτω προς όφελος της ίδιας της ζωής τους, των αναγκών τους και της ίδιας της κοινωνικής εξέλιξης. Μόνο εδώ βρίσκεται η ελπίδα για ένα πιο ευτυχισμένο αύριο για μας και τα παιδιά μας», τόνισε ο κ. Κουτσούμπας.

«Χρόνια πολλά, καλή δύναμη σε όλους και όλες», συνέχισε ευχαριστώντας ιδιαίτερα «την θαυμάσια χορωδία της ΚΝΕ, που είπε σήμερα πολλά κάλαντα από την πατρίδα μας, βέβαια και τα αγωνιστικά κάλαντα, με την καθοδήγηση, τη διδασκαλεία του αξιότιμου συντρόφου, φίλου, αγωνιστή, μαέστρου, δρ Χρήστου Κολοβού». Ο κ. Κουτσούμπας πρόσφερε δώρα στον μαέστρο και στα μέλη της χορωδίας της ΚΝΕ.

Τα κάλαντα της Πρωτοχρονιάς στον πρωθυπουργό

Επίσης τα πρωτοχρονιάτικα κάλαντα τραγούδησαν στον κ. Κουτσούμπα τα μέλη της «Ένωσης Ποντίων Αιγάλεω», τα οποία χόρεψαν και παραδοσιακούς χορούς. Ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ, αφού αντάλλαξε δώρα με τα μέλη της Ένωσης, ανέφερε: «Χρόνια πολλά σε όλους και όλες. Να έχουμε έναν ευτυχισμένο χρόνο, με δύναμη, με υγεία, με αντοχές. Όλα θα πάνε καλά. Αισιοδοξία να έχουμε, αγωνιστική αισιοδοξία. Εκ μέρους της Κεντρικής Επιτροπής του ΚΚΕ ευχαριστούμε πάρα πολύ την Ένωση Ποντίων Αιγάλεω για αυτή την όμορφη μέρα, παραμονή Πρωτοχρονιάς. Καλή χρονιά!»

«Καλή, ευτυχισμένη, αγωνιστική χρονιά με νέα δύναμη, αντοχή, υγεία για όλους και όλες», ευχήθηκε ο ΓΓ της ΚΕ του ΚΚΕ Δημήτρης Κουτσούμπας.

