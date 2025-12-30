Δέσποινα Καμπούρη: Τι είπε για τον χωρισμό της από τον Ταρασιάδη

Θα συνεχίσει στην εκπομπή του Γιώργου Λιάγκα και την επόμενη σεζόν;

Διαφορετικές είναι για τη Δέσποινα Καμπούρη οι φετινές γιορτές καθώς είναι οι πρώτες που θα περάσει ως single.H παρουσιάστρια και συνεργάτιδα του Γιώργου Λιάγκα που πριν από λίγους μήνες ανακοίνωσε πως με τον Βαγγέλη Ταρασιάδη αποφάσισαν να χωρίσουν μετά από 16 χρόνια σχέσης έντεκα εκ των οποίων υπήρξαν παντρεμένοι, ανέφερε στην εκπομπή Happy Day πως αυτές οι γιορτές ενδιαφέρουσες και ξεχωριστές.

Οι πιο πολυσυζητημένοι χωρισμοί του 2025

 

 

Οι φετινές γιορτές θα είναι ενδιαφέρουσες, ξεχωριστές και τις βιώνω όπως όλοι οι περισσότεροι άνθρωποι” εξομολογήθηκε και πρόσθεσε:

Ο χωρισμός είναι μια καινούργια συνθήκη για μένα, μια συνθήκη που ζουν πολλοί άνθρωποι. Είναι όμως ένα θέμα που δεν μ’ αρέσει να το συζητάω δημόσια, τουλάχιστον, σε αυτή την φάση. Αν θα νιώσω έτοιμη κάποια στιγμή, θα το συζητήσω”.

Δέσποινα Καμπούρη: Τι είπε για τον χωρισμό της από τον Ταρασιάδη

Δέσποινα Καμπούρη και Βαγγέλης Ταρασιάδης/ φωτογραφίες από NDP/ Νίκος Δρούκας 

Το ζευγάρι μπορεί να αποφάσισε να ακολουθήσει ξεχωριστούς δρόμους στην προσωπική του ζωή ωστόσο οι δυο τους θα είναι πάντα ενωμένοι και αγαπημένοι έχοντας ως πρώτη τους προτεραιότητα τις δύο κόρες τους τις οποίες λατρεύουν: τη 14χρονη Έλενα και την 9χρονη Χριστίνα.

 

 

«Μαζί ζήσαμε τα πιο όμορφα και δημιουργικά μας χρόνια, γεμάτα αγάπη και αμοιβαίο σεβασμό. Θα τον τιμώ και θα τον αγαπώ πάντα. Είναι ένας υπέροχος άνδρας και ένας υποδειγματικός και αφοσιωμένος μπαμπάς», ήταν μερικά από τα λόγια της Δέσποινας Καμπούρη στην ανάρτηση για την ανακοίνωση του χωρισμού της από τον σύζυγό της.

 

 

Πώς γνωρίστηκε το ζευγάρι και η επιλόχειος κατάθλιψης της Δέσποινας 

To ζευγάρι γνωρίστηκε μέσω κοινής παρέας και το 2014 ήρθε και η πρόταση γάμου όταν η Δέσποινα ήταν 4-5 μηνών έγκυος. Οι δυο τους έκαναν βόλτα με τα σκυλιά τους:

“Ο Βαγγέλης είχε καταστρώσει φοβερό σχέδιο, γιατί ήθελε να κρύψει το κουτάκι στην άμμο και να πω "ουάου". Οι παπαράτσι είχαν έρθει στη παραλία και του χάλασαν το όνειρο και πήγε και το ξέθαψε…» δήλωσε.

Ωστόσο ο πρώην σύζυγός της βρήκε αμέσως λύση. Με αφορμή τον πονοκέφαλο που είχε υποστηρίξει πως έχει η παρουσιάστρια τη ρώτησε αν θέλει να της δώσει το καλύτερο φάρμακο. Τότε της έδωσε το μονόπετρο.

Δέσποινα Καμπούρη: Τι είπε για τον χωρισμό της από τον Ταρασιάδη

Οι δύσκολες στιγμές της Δέσποινας

Η σχέση τους δεν είχε μόνο όμορφες και ξέγνοιαστες στιγμές αλλά και δυσάρεστες. Μία από αυτές ήταν όταν η παρουσιάστρια- δημοσιογράφος μετά τη γέννηση της κόρης της Έλενας έπαθε επιλόχειο κατάθλιψη.

«Όταν γνώρισα τον σύζυγό μου το ένιωσα ότι θα είναι ο άντρας μου. Με τον σύζυγό μου συζήσαμε από τον πρώτο μήνα και στον χρόνο γίναμε γονείς. Είχαμε δύσκολες στιγμές. Μετά τη γέννα δεν ήμουν καλά ψυχολογικά. Είχα φύγει από το σπίτι με το παιδί, πήγα λίγο στους γονείς μου και μετά νοίκιασα ένα σπίτι», είχε εξομολογηθεί στην εκπομπή Πάμε Δανάη.


Tι θα κάνει η Δέσποινα Καμπούρη την επόμενη τηλεοπτική σεζόν 

Η Δέσποινα Καμπούρη αναφέρθηκε και στην επόμενη τηλεοπτική σεζόν τονίζοντας χαρακτηριστικά πως δεν ξέρει ακόμα τι θα γίνει καθώς δεν έχει κάνει ακόμα συζητήσεις. 

