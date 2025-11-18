Τροχός της Τύχης: Δύσκολα συνώνυμα για τη Βαρβάρα που δεν έλυσε τον γρίφο!

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 18/11/2025 στο Star, η Βαρβάρα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Η.

Δυστυχώς, για εκείνη τα γράμματα που επέλεξε δεν τη βοήθησαν έτσι ώστε να καταφέρει να λύσει τον γρίφο.

Τι θα έλεγες να δοκιμάσεις κι εσύ τις δυνάμεις σου;

Δείτε όλα τα επεισόδια του τροχού της τύχης