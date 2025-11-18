Τροχός της Τύχης: Δύσκολα συνώνυμα για τη Βαρβάρα που δεν έλυσε τον γρίφο!

Η αγωνία κορυφώθηκε, όμως η λύση δεν ήρθε ποτέ

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.11.25 , 21:00 LEADERS | Πρέσβης ε.τ. Γ. Αϋφαντής – «Δεν ξεριζώνεται η Γαλάζια Πατρίδα»
18.11.25 , 20:55 Νέος Κόσμος: Σε δεύτερο διαδοχικό επεισόδιο σκότωσε ο 29χρονος τον 58χρονο!
18.11.25 , 20:47 Το μπλακ αούτ στο μετρό προκάλεσε ταλαιπωρία σε χιλιάδες επιβάτες
18.11.25 , 19:50 Αχαΐα: Αυτή είναι η στάνη που έκρυψαν τη μοιραία «γουρούνα»
18.11.25 , 19:46 Τροχός της Τύχης: Δύσκολα συνώνυμα για τη Βαρβάρα που δεν έλυσε τον γρίφο!
18.11.25 , 19:19 Λάλας: Νοικιασμένο από τον Πετσίτη το ΙΧ της απόπειρας κατά συνεργάτη του
18.11.25 , 18:42 Δώρο Χριστουγέννων 2025: Γιατί θα γίνει νωρίτερα φέτος η πληρωμή
18.11.25 , 18:35 Γερμανία: Ανησυχία για τα θέματα ασφάλειας στις χριστουγεννιάτικες αγορές
18.11.25 , 18:34 Κατερίνα Καινούργιου για τα πρησμένα πόδια: «Έχουν γίνει σαν μπουκάλια»
18.11.25 , 18:29 Cash or Trash: Ο Λουκάς φέρνει ένα βιντεοπαιχνίδι για τον Μαρίνη
18.11.25 , 18:05 Σε δόσεις οι ενισχύσεις στoυς συντάξιούχους
18.11.25 , 18:05 Ford: Το σύστημα που σου επιτρέπει να οδηγείς χωρίς χέρια
18.11.25 , 17:52 Cash or Trash: Μάχη των buyers για το εμπορικότερο κόσμημα της Cartier
18.11.25 , 17:48 Τσίπρας: Οι δραματικοί διάλογοι με κλειστές πόρτες για το δημοψήφισμα
18.11.25 , 17:42 Διεθνής Διαγωνισμός Σύνθεσης για ταινία Αnimation 2025 – 2026
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Τα 3 ζώδια που πρέπει να προσέχουν τώρα
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Ο Πάνος Ρούτσι πήγε σε υπνοθεραπεύτρια - Τι του είπε για το παιδί του
Αχαΐα: Αυτή είναι η στάνη που έκρυψαν τη μοιραία «γουρούνα»
Η Καστάνη έχασε 30 κιλά - «Μου περιορίζει την όρεξη αυτό το φάρμακο»
Πρόβλημα υγείας για τη Φαίη Σκορδά: Η ανάρτηση μέσα από την κλινική
Φοινικούντα: Τι βρήκαν οι αρχές κατά την έφοδο στα καταστήματα στο Κολωνάκι
Το γηροκομείο κολαστήριο στην Κυψέλη – Εκεί πέθανε γνωστός ηθοποιός
Γιατί χάνουν ακόμη και 100 ευρώ τον μήνα χιλιάδες συνταξιούχοι
Κώστας Καραφώτης: Θα γίνει μπαμπάς για πρώτη φορά!
Περισσότερα

VIDEOS

GNTM
Media
GNTM: Δείτε πλάνα από τις οντισιόν - Ποιοι θα καταφέρουν
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
Media
GNTM: Τα πρώτα πλάνα από τις οντισιόν!
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Media
GNTM 6: Αντίο έξω κόσμε! Ανακοινώθηκε η πρεμιέρα!
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Media
Το GNTM μετράει αντίστροφα! Έρχεται στο Star!
Ηλιάνα Παπαγεωργίου
Media
Ηλιάνα Παπαγεωργίου: «Το GNTM ξαναγράφεται! Όλα έχουν αλλάξει...»
Route 360
Media
Route 360: Η έκπληξη που περίμενε τον Γιάννη Αποστολάκη και
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Όσα γίνονται πίσω από τις κάμερες!
Media
Στα γυρίσματα του GNTM 6: Δείτε όσα γίνονται πίσω από
GNTM 6: Μόλις Κυκλοφόρησε Το Νέο Τρέιλερ
Media
GNTM 6: Μόλις «έσκασε» το τρέιλερ του νέου κύκλου -Δεν
Ζενεβιέβ Μαζαρί
Media
Ζενεβιέβ Μαζαρί: «Θα πάθετε σοκ με το νέο GNTM»
First Dates: Ο Χρήστος Έχει... Θέμα Με Τα Νύχια!
Media
First Dates: Ο Χρήστος έχει... θέμα με τα νύχια και
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν!
Media
MasterChef: Απόψε, πρώην παίκτες... εισβάλλουν στον διαγωνισμό!
TractioN
Media
TractioN: Ο Θάνος Λούδος στο τιμόνι - Ο λόγος που
Μαύροι Πίνακες: Δείτε όλα τα επεισόδια on demand!
Media
Μαύροι Πίνακες: Δείτε τη συναρπαστική σειρά μυστηρίου on demand!
TractioN
Media
TractioN: Αγχωμένη η Κλέλια Ανδριολάτου στο parking challenge - Πώς
MasterChef: Αυτοί Είναι Οι 2 Πρώτοι Υποψήφιοι Προς Αποχώρηση
Media
MasterChef 2025: Αυτοί είναι οι 2 πρώτοι υποψήφιοι προς αποχώρηση!
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Media
Δες τη λύση του γρίφου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στο επεισόδιο του Τροχού της Τύχης που είδαμε το βράδυ της Τρίτης 18/11/2025 στο Star, η Βαρβάρα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό, με τον Πέτρο Πολυχρονίδη να την καλεί να λύσει τον γρίφο και να διεκδικήσει το μεγάλο έπαθλο.

η Βαρβάρα ήταν η παίκτρια που έφτασε στον τελικό

Η κατηγορία ήταν «Συνώνυμα» όπως ανακοίνωσε κι η Νατάσα Κουβελά, με τα γράμματα Λ, Π, Σ, Τ, Α να βγαίνουν στον πίνακα. Η παίκτρια  από την πλευρά της είπε το Κ, το Μ και το Ρ, ενώ για φωνήεν επέλεξε το Η. 

Τροχός της Τύχης: Δύσκολα συνώνυμα για τη Βαρβάρα που δεν έλυσε τον γρίφο!

Δυστυχώς, για εκείνη τα γράμματα που επέλεξε δεν τη βοήθησαν έτσι ώστε να καταφέρει να λύσει τον γρίφο.

Τι θα έλεγες να δοκιμάσεις κι εσύ τις δυνάμεις σου;

Δείτε όλα τα επεισόδια του τροχού της τύχης

 

 

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΓΡΙΦΟΣ ΤΡΟΧΟΣ ΤΗΣ ΤΥΧΗΣ
 |
ΠΕΤΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΙΔΗΣ
 |
ΝΑΤΑΣΑ ΚΟΥΒΕΛΑ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

LIFESTYLE
Celebrities
Media
Ζωδια
Μοδα
Συνταγες
Σχεσεις
Fitness
Εξοδος
Quiz
Back to Top