Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Τα 3 ζώδια που πρέπει να προσέχουν τώρα

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Αυτή η εβδομάδα φέρνει σημαντικές αλλαγές στο πλανητικό σκηνικό, με αρκετές απρόβλεπτες εξελίξεις να είναι πιθανές.

Όπως μας ενημερώνει η Άση Μπήλιου στο Breakfast@Star, η νέα σελήνη που σχηματίζεται αυτή την περίοδο είναι σε αντίθεση με τον ουρανό, γεγονός που μπορεί να φέρει ανατροπές και σενάρια που δύσκολα προβλέπονται.

Η αστρολόγος επισημαίνει ότι αύριο ο Ερμής θα κινείται ανάδρομος από το Σκορπιό και θα σχηματίσει αντίθεση με τον ουρανό. Αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι για γεγονότα που μπορεί να φαίνονται απρόσμενα ή και εντελώς απρόβλεπτα.

Αναλυτικά οι προβλέψεις για όλα τα ζώδια

Ο Ερμής φεύγει από το ζώδιο του Τοξότη και, με φαινομενική ανάδρομη κίνηση, εισέρχεται στο Σκορπιό από τα ξημερώματα, όπου θα παραμείνει ανάδρομος έως τις 29 Νοεμβρίου. Στη συνέχεια, θα επανέλθει σε ορθή πορεία στο ίδιο ζώδιο.

Οι αστρολογικές προβλέψεις της Άσης Μπήλιου στο Breakfast@star

Η ανάδρομη κίνηση του Ερμή στον Σκορπιό σχετίζεται έντονα με οικονομικά θέματα, αποκαλύψεις και σκάνδαλα, καθώς οι ανάδρομοι πλανήτες συνδέονται πάντα με το παρελθόν.

 Η Άση Μπήλιου τονίζει ότι τώρα που ο Ερμής και η νέα σελήνη βρίσκονται σε αντίθεση με τον ουρανό, ενδέχεται να έρθουν στο φως υποθέσεις που είχαν μείνει σε εκκρεμότητα, είτε οικονομικές είτε προσωπικές ή και σεξουαλικής φύσης.

Ιδιαίτερα προσεκτικά θα πρέπει να κινηθούν τα ζώδια του Ταύρου, Σκορπιού και Υδροχόου, ειδικά τα άτομα του τρίτου δεκαημέρου. Όπως εξηγεί η αστρολόγος, ό,τι συζητήθηκε ή διαπραγματεύτηκε περίπου ένα μήνα πριν, στο τέλος Οκτωβρίου, ενδέχεται τώρα να επανέλθει στο προσκήνιο για να ολοκληρωθεί ή να ξαναξεκινήσει από την αρχή.

Συνολικά, η εβδομάδα απαιτεί προσοχή, ευελιξία και ετοιμότητα για αλλαγές. Ο πλανητικός χάρτης δείχνει ότι το απρόβλεπτο μπορεί να κάνει την εμφάνισή του, αλλά με σωστή διαχείριση, είναι επίσης η κατάλληλη περίοδος για να φέρουμε σε πέρας εκκρεμότητες και να δώσουμε λύσεις σε ζητήματα που είχαν μείνει ανοιχτά.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
ΖΩΔΙΑ
 |
ΖΩΔΙΑ ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΗ ΜΠΗΛΙΟΥ
 |
ΑΣΤΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ
 |
BREAKFAST@STAR
