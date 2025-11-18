Φανταστική συνταγή για πορτοκαλόπιτα με δάκρυα σοκολάτας

Αν είστε γλυκατζήδες και θέλετε να δοκιμάσετε μία συνταγή που να ξεφεύγει από τις κλασικές, πάρτε χαρτί και στυλό για να σημειώσετε αυτή που έδωσε στους τηλεθεατές της εκπομπής Breakfast@Star o Γιώργος Ρήγας.

Ο σεφ έφτιαξε πορτοκαλόπιτα όχι όμως σκέτη αλλά με σοκολάτα υγείας σπασμένη σε μικρά κομμάτια.

Ο Γιώργος Ρήγας έδειξε βήμα- βήμα ολόκληρη τη διαδικασία.

Πορτοκαλόπιτα με δάκρυα σοκολάτας

Υλικά της Συνταγής

Για το μείγμα

• 1 πακέτο φύλλο κρούστας (450 γρ.)

• 4 αυγά

• 200 γρ. ζάχαρη

• 250 γρ. γιαούρτι στραγγιστό

• 200 ml ηλιέλαιο (ή ελαφρύ ελαιόλαδο)

• 200 ml φρέσκος χυμός πορτοκάλι

• Ξύσμα από 2 πορτοκάλια

• 1 φακελάκι baking powder (12 γρ.)

• 150 γρ. κουβερτούρα ή σοκολάτα υγείας, σπασμένη σε μικρά κομμάτια (όχι τρίμμα)

Για το σιρόπι

• 250 ml νερό

• 250 γρ. ζάχαρη

• 1 φλούδα πορτοκαλιού

• 1 κ.σ. χυμό πορτοκάλι





Εκτέλεση της Συνταγής

1. Ετοιμάζεις τα φύλλα

2. Ανοίγεις τα φύλλα και τα αφήνεις να στεγνώσουν καλά για 1 ώρα (ή τα βάζεις στον φούρνο στους 100°C για 10-15 λεπτά να ξεραθούν). • Τα τρίβεις με τα χέρια σε μικρά κομμάτια (σαν ψίχουλα). 2. Ετοιμάζεις το μείγμα: • Σε μπολ χτυπάς τα αυγά με τη ζάχαρη να αφρατέψουν. • Προσθέτεις το γιαούρτι, το λάδι, τον χυμό, το ξύσμα και το baking powder. • Ανακατεύεις καλά και στο τέλος ρίχνεις τα τριμμένα φύλλα λίγα λίγα, ανακατεύοντας απαλά. 3. Προσθέτεις τη σοκολάτα: • Ρίξε μέσα τα κομμάτια σοκολάτας (μπορείς να τα περάσεις πρώτα από λίγο αλεύρι για να μη βουλιάξουν). • Ανακάτεψε να πάνε παντού. 4. Ψήνεις: • Άδειασε το μείγμα σε λαδωμένο ταψί (περίπου 35x25 εκ.). • Ψήσε σε προθερμασμένο φούρνο στους 170°C αέρα για 45–50 λεπτά, μέχρι να ροδίσει και να φουσκώσει. 5. Σιρόπι: • Βράσε το νερό, τη ζάχαρη και τη φλούδα πορτοκαλιού για 5 λεπτά. • Πρόσθεσε τον χυμό, βγάλε τη φλούδα και άφησε να κρυώσει ελαφρά. 6. Σιρόπιασμα: • Αν η πίτα είναι ζεστή, ρίχνεις κρύο σιρόπι. • Αν η πίτα είναι κρύα, ρίχνεις ζεστό σιρόπι. • Άφησέ τη να τραβήξει για 1–2 ώρες πριν τη σερβίρεις.

