«Ναυτία»- Η Λόρα από το μικρό σπίτι στο λιβάδι για τις σκηνές στα 15 της

Η Λόρα από το "Μικρό Σπίτι στο Λιβάδι" μεγάλωσε - Πώς είναι σήμερα η Μελίσα Γκίλμπερτ/ βίντεο από ΣΚΑΪ, τον Νοέμβριο του 2023

Μια αναδρομή στις σκηνές με τον συμπρωταγωνιστή της, όταν η ίδια ήταν 15 ετών, στη δημοφιλή αμερικανική σειρά «Το μικρό σπίτι στο λιβάδι» έκανε η 61χρονη σήμερα ηθοποιός Μελίσα Γκίλμπερτ, που υποδυόταν τη μικρή Λόρα Ίνγκαλς Ουάιλντερ.

Αφορμή στάθηκαν κάποιες αμφιλεγόμενες δηλώσεις της Αμερικανίδας δημοσιογράφου Megyn Kelly στην εκπομπή της SiriusXM όταν αναφερόμενη στο σκάνδαλο Έπστιν είπε ότι του άρεσαν οι έφηβες κι όχι πολύ μικρά κορίτσια. «Του άρεσαν 15χρονες. Αντιλαμβάνομαι ότι αυτό είναι αηδιαστικό και σίγουρα δεν προσπαθώ να το δικαιολογήσω. Απλά σας δίνω στοιχεία ότι δεν του άρεσαν οι 8χρονες», ήταν μερικά από τα λόγια της. «Υπάρχει διαφορά μεταξύ 15χρονου και 5χρονου, καταλαβαίνετε;», είπε σε άλλο σημείο.

Τα λόγια αυτά προκάλεσαν ένα κύμα διαμαρτυρίας στο social από γυναίκες που έκαναν αναρτήσεις με το hashtag #iwasfifteen #imfifteen #iwasachild.

Μελίσα Γκίλμπερτ: H ανάρτηση της «Λόρα» με το hashtag #iwasfifteen

Η Μελίσα Γκίλμπερτ έκανε μια ανάρτηση με τη δική της εμπειρία όταν ήταν 15 ετών. Σε αυτή την ηλικία, στα 15 της, συμπρωταγωνιστούσε με τον 23χρονο τότε Dean Butler, που υποδυόταν τον Αλμάνζο Γουάιλντερ, ο οποίος έγινε αργότερα σύζυγος της Λόρα στη σειρά.

«Σκεφτόμουν αν έπρεπε να το δημοσιεύσω αυτό, αλλά νιώθω υποχρεωμένη να το μοιραστώ. Αφού είδα πολλές γυναικείες αναρτήσεις με τα hashtags #iwasfifteen #imfifteen #iwasachild , αποφάσισα να ψάξω στο google για μένα σ’ αυτή την ηλικία και να δω τι προέκυψε. Και αυτά είναι μερικά από αυτά που βρήκα... Και τώρα, σε αυτή την ηλικία, αυτή την ώρα, έχω πραγματικά ναυτία. Το κορίτσι που κάνει διακοπές στη Χαβάη με την οικογένειά της, είναι το ίδιο κορίτσι που αναμενόταν να «ερωτευτεί» και να φιλήσει έναν άντρα στην ταινία που ήταν αρκετά χρόνια μεγαλύτερός της.

Μέσα από τον φακό του σήμερα, αυτό είναι σοκαριστικό. Δεν έχω άλλα λόγια πέρα από το να πω, "ΗΜΟΥΝ ΠΑΙΔΙ”. "ΗΜΟΥΝ ΔΕΚΑΠΕΝΤΕ. ” Και ήμουν τα καλά νέα. Δόξα τω Θεώ η μαμά μου και ο Μάικλ και τόσοι άλλοι ήταν εκεί για να βεβαιωθούν ότι ήμουν ασφαλής. Φαντάζεστε να μην τα είχα όλα; Είμαι τόσο τυχερή (περίπου). Πολλές άλλες νεαρές γυναίκες δεν είναι.

@megynkelly πρέπει να προσέχετε τα λόγια σας», έγραψε χαρακτηριστικά στην ανάρτησή της.

Ο 69χρονος Dean Butler είχε πει στο People για τη διαφορά ηλικίας του ζευγαριού κατά τη διάρκεια της συμμετοχής τους στη σειρά. «Έχω πει συχνά στη Μελίσα: "Μακάρι να μπορούσαμε να ήμασταν λίγο πιο κοντά στην ηλικία όταν το κάναμε αυτό". Αλλά δε συνέβη έτσι στην πραγματικότητα. Η Λόρα ήταν 10 χρόνια νεότερη από τον Αλμάνζο. Αλλά από την οπτική γωνία του ρόλου, σκέφτηκα, δεν θα ήταν υπέροχο αν μπορούσαμε να έχουμε... λίγο περισσότερο κοινό έδαφος, ώστε να μπορέσουμε να παίξουμε την αγαπημένη πλευρά αυτού με ίσως λίγο πιο ενδιαφέροντα τρόπο», είχε πει χαρακτηριστικά ο ηθοποιός.

Ο ίδιος είχε αναφερθεί επίσης για την πρώτη σκηνή τους με το φιλί. «Νομίζω ότι υπήρχε άγχος και από τις δύο πλευρές γι’ αυτό το φιλί και πώς θα πήγαινε αυτό, αλλά το αντιμετωπίσαμε».