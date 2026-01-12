Γιώργος Σαμπάνης - Ιωάννα Σαρρή: Mε matchy matchy εμφάνιση στον Ρέμο

Στο κέντρο όπου εμφανίζεται ο Αντώνης Ρέμος διασκέδασε ο Γιώργος Σαμπάνης με τη σύντροφό του, Ιωάννα Σαρρή.
Γιώργος Σαμπάνης: Με τη σύντροφό του, Ιωάννα Σαρρή, στο νέο του video clip!
Ο φωτογραφικός φακός απαθανάτισε το ζευγάρι με matchy matchy εμφάνιση, με το κόκκινο χρώμα να κυριαρχεί στα outfits τους. Η βραδινή τους έξοδο πραγματοποιήθηκε άλλωστε, πριν τα Χριστούγεννα, οπότε επέλεξαν το festive χρώμα της περιόδου.
Ιωάννα Σαρρή: Πεθαίνει... για τον Γιώργο Σαμπάνη και δεν το κρύβει!
Ειδικότερα, το μοντέλο πόζαρε δίπλα στον σύντροφό της, φορώντας κόκκινο midi φόρεμα, με πολύ βαθύ ντεκολτέ κι έναν κρίκο να ενώνει τη μία πλευρά με την άλλη στο μπούστο. Το φόρεμά της συνδύασε με over the knee μαύρες μπότες.
Ο τραγουδιστής φόρεσε total black με μαύρο παντελόνι και μαύρο t -shirt, το οποίο συνδύασε με πουκάμισο με animal print σε κόκκινη και μαύρη απόχρωση, το οποίο είχε ανοιχτό. Ταίριαζε απόλυτα στυλιστικά με την αγαπημένη του.
Από το τραπέζι που καθόταν το ζευγάρι, πέρασε ο Αντώνης Ρέμος, αγκαλιάζοντας τον συνάδελφό του.
Η σχέση του ζευγαριού μετρά περίπου τρία χρόνια. Οι δυο τους γνωρίστηκαν στα γυρίσματα του βιντεοκλίπ του Γιώργου Σαμπάνη για το τραγούδι «Άσε με να σε προσέχω».
Παρόλο που κρατούν χαμηλούς τόνους στην προσωπική τους ζωή, δεν κρύβουν τη σχέση τους από κάμερες και φωτογράφους κι αρκετές φορές έχουμε δει στιγμιότυπά τους από ταξίδια, διακοπές και βραδινές εξόδους τους.
Ο τραγουδιστής και συνθέτης έχει αναφερθεί στη σχέση του με την Ιωάννα Σαρρή, λέγοντας ότι είναι πολύ καλά μαζί και ότι υπάρχουν σκέψεις για να επισημοποιήσουν τη σχέση τους. Ωστόσο, δεν έχει αποκαλύψει αν της έχει κάνει πρόταση γάμου.Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.