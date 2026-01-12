Γιώργος Παπαδάκης: «Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του»

Όσα αποκάλυψε για πρώτη φορά ο προσωπικός γιατρός του παρουσιαστή

Δείτε βίντεο-αφιέρωμα στον Γιώργο Παπαδάκη από την εκπομπή Αλήθειες με τη Ζήνα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στη ραδιοφωνική εκπομπή του Σπύρου Λάμπρου και της Άννας Σταματιάδου, στον Alpha Radio 989, μίλησε την Κυριακή ο προσωπικός γιατρός του Γιώργου Παπαδάκη, Σωτήρης Αδαμίδης.

Σάλος με διαφήμιση που δείχνει τον Γιώργο Παπαδάκη στον «Παράδεισο»

«Τον είχα εξετάσει πάρα πολλές φορές τον Γιώργο Παπαδάκη. Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του, που δεν φαινόταν σε εσάς προς τα έξω. Εμείς όμως το είχαμε ζήσει πολλά χρόνια. Είχε μία χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια, υπήρχαν και προβλήματα που έκαναν την καθημερινότητά του πιο δύσκολη. Παρά ταύτα, η χρόνια νόσος από την οποία υπέφερε και για την οποία νοσηλεύτηκε στο νοσοκομείο αρκετές φορές, ήταν εκείνη που δυσκόλευε πολλές φορές την συνολική του εικόνα. Άκουγε, αλλά όχι απόλυτα. Βοηθούσε η σύζυγός του, η Τίνα. Ήταν με την καλή έννοια, το καρφί» ανέφερε αρχικά ο κ. Αδαμίδης.

Νίκος Μάνεσης για κηδεία Γιώργου Παπαδάκη: «Έχυναν "κροκοδείλια" δάκρυα»

«Ο Γιώργος Παπαδάκης είχε μία γλυκύτητα ως άνθρωπος που μπορούσε να σε δυσκολέψει για να είσαι αυστηρός μαζί του. Πριν λίγες ημέρες μου είχε πει ότι θα έρθει για έναν έλεγχο, αλλά τελικά δεν προλάβαμε» συμπλήρωσε.

Γιώργος Παπαδάκης: «Είχε πολύ σοβαρά θέματα με το αναπνευστικό του»

Ακούστε το ηχητικό απόσπασμα

Θυμίζουμε ότι ο Γιώργος Παπαδάκης έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 4 Ιανουαρίου μετά από οξύ έμφραγμα. Ο δημοσιογράφος και παρουσιαστής της εκπομπής, Καλημέρα Ελλάδα, ήταν από τα πρώτα πρόσωπα της ιδιωτικής τηλεόρασης τα οποία γνώρισαν μεγάλη επιτυχία μέσα από την πρωινή ζώνη.

Διαβάστε περισσότερα:
ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ
 |
ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΔΑΜΙΔΗΣ
 |
ΣΠΥΡΟΣ ΛΑΜΠΡΟΥ
 |
ΑΝΝΑ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΟΥ
