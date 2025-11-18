Γιάννης Πλούταρχος: Η κατάθεση της συζύγου του για την εμμονική θαυμάστρια

Καταδίκη για την stalker - «Έλεγε ότι μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά μας»

Ελλαδα
Σε ποινή φυλάκισης 18 μηνών, με αναστολή καταδικάστηκε η stalker του Γιάννη Πλούταρχου

Σύμφωνα με πληροφορίες, η 48χρονη προτίμησε να μην κάτσει στο εδώλιο του κατηγορουμένου και να εκπροσωπηθεί από τον συνήγορό της μετά τη μήνυση που κατέθεσε σε βάρος της ο γνωστός τραγουδιστής. 

Μήνυση Γιάννη Πλούταρχου σε stalker: Αναβολή στην εκδίκαση της υπόθεσης

Ο συνήγορος της κατηγορουμένης επικαλέστηκε ψυχιατρικά προβλήματα, ωστόσο αυτό δεν ήταν αρκετό, με το δικαστήριο να την καταδικάζει για παραβίαση οικιακής ειρήνης και πρόκλησης τρόμου. 

O Γιάννης Πλούταρχος με τη σύζυγό του, Μαρία Παπαδοπούλου

Ο Γιάννης Πλούταρχος σε νυχτερινή έξοδο με τη σύζυγό του, Μαρία Παπαδοπούλου/Φωτογραφία NDP

Η κατάθεση της συζύγου του Γιάννη Πλούταρχου στη δίκη

Στη δίκη κατέθεσε η σύζυγος του Γιάννη Πλούταρχου, Μαρία Παπαδοπούλου, η οποία ήταν και η μοναδική μάρτυρας στην υπόθεση. 

Περιέγραψε την περιπέτεια που έζησε η οικογένειά της από την 48χρονη η οποία, όπως είπε, πήγαινε στο σπίτι τους επί σειρά ετών και άφηνε γράμματα, σημειώματα, αλλά και προσωπικά της αντικείμενα – δώρα προς τον Γιάννη Πλούταρχο.

Μάλιστα, κατέθεσε πως η κατηγορούμενη δε δίστασε να εμφανιστεί ακόμη και στην πρεμιέρα του συζύγου της πριν από λίγες ημέρες.

«Στεκόταν συνέχεια στο απέναντι πεζοδρόμιο και περπάταγε συνεχώς στο κατώφλι έξω από το σπίτι. Μια φορά βγήκε έξω ο σύζυγός μου και φώναζε. Η εικόνα της ήταν η εικόνα μιας γυναίκας καλοντυμένης, με βραδινή ντύσιμο συνήθως. Εγώ δε μίλησα ποτέ μαζί της. Κάθε φορά που την προσέγγιζα, δεν απαντούσε», ανέφερε η Μαρία Παπαδοπούλου στο δικαστήριο.

Η 48χρονη, μάλιστα, μία φορά είχε πέσει πάνω στο παρμπρίζ του αυτοκινήτου της συζύγου του τραγουδιστή, φωνάζοντας «Θέλω τον Γιάννη!». 

«Έχει γράψει σε σημείωμα ότι μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά μας. Οι σακούλες που άφησε είχαν πολλές φορές τρόφιμα , σαν να προσπαθεί να αποδείξει ότι μπορεί να μεγαλώσει τα παιδιά μας. Τα παιδιά μου δεν προσπάθησαν ποτέ να της μιλήσουν γιατί τους το έχει απαγορεύσει. Ο μικρός μου γιος έχε μια αναστάτωση κάθε φορά που την βλέπει και μπαίνει στο σπίτι με νεύρα, φωνάζοντας πως δεν μπορεί να την βλέπει», πρόσθεσε στην κατάθεσή της.

Η εισαγγελέας εισηγήθηκε τη μερική έκτιση της ποινής και συγκεκριμένα για διάστημα τριών μηνών, ωστόσο, η πρόεδρος του δικαστηρίου αποφάσισε να μην οδηγηθεί η κατηγορούμενη στη φυλακή παρά μόνο στην περίπτωση που παραβιάσει τους δύο περιοριστικούς όρους που της επιβλήθηκαν.

Γιάννης Πλούταρχος: Μήνυση σε 47χρονη για προσβολή γενετήσιας αξιοπρέπειας

Έτσι, η 48χρονη θα βρεθεί αντιμέτωπη με τρίμηνη φυλάκιση στην περίπτωση που πλησιάσει τον τραγουδιστή σε απόσταση 500 μέτρων και επικοινωνήσει μαζί του με οποιοδήποτε μέσο.
 

