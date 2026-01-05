Breakfast@star: Με το «δεξί» στο πλατό της πρώτης εκπομπής του χρόνου!

Η Ελένη Χατζίδου και ο Ετεοκλής Παύλου καλημέρισαν χαμογελαστοί και με θετική διάθεση σήμερα το τηλεοπτικό κοινό, μπαίνοντας για πρώτη φορά μετά την αλλαγή του χρόνου στο τηλεοπτικό πλατό του Breakfast@star με το «δεξί».

Η παρουσιάστρια της εκπομπής κρατώντας ένα ρόδι στο χέρι, όπως ορίζει το έθιμο της Πρωτοχρονιάς, το έσπασε για καλή τύχη και όλοι οι συνεργάτες ξέσπασαν σε χειροκροτήματα.

«Καλή χρονιά, με υγεία και χαρά», ευχήθηκε η Ελένη Χατζίδου, ενώ με τη σειρά του ο Ετεοκλής Παύλου είπε: «Καλημέρα, καλή χρονιά σας ευχόμαστε. Είναι το πρώτο Breakfast@star για το νέο έτος, για το 2026. Ευχόμαστε να είστε όλοι καλά, να περάσατε υπέροχα, να έχετε όλοι την υγεία σας και να περάσατε πάρα πάρα πολύ καλά».

Η Ελένη Χατζίδου πρόσθεσε λέγοντας: «Επιστρέφει ο κόσμος, να πούμε προσοχή, υπάρχουν τα μπλόκα, θα κάνετε λίγο παραπάνω, θα ταλαιπωρηθείτε, αλλά, παιδιά, καλή διάθεση!»

«Να πω κάτι, γιατί μας λείψατε πάρα πολύ, η αλήθεια είναι αυτή... Η αλήθεια είναι ότι μιλούσα συνέχεια για την εκπομπή και περίμενα πώς και πώς να ξεκινήσουμε, να πούμε τα δικά μας, να κάνουμε μία ωραία παρέα, να φτιάξουμε ένα ωραίο, ζεστό καφέ και να τα πούμε βρε παιδιά. Αυτή είναι η αλήθεια, αυτό μου έλειψε και χαίρομαι πάρα πολύ που είμαστε εδώ», είπε ο Ετεοκλής Παύλου.

Ενώ στη συνέχεια η Ελένη Χατζίδου είπε: «Γεροί να είμαστε, να μη φοβάστε καθόλου, θα είναι όλα όμορφα, υγεία στο σπιτικό σας, μόνο χαρές και πάρα πολές ευχές!»

Δείτε το Breakfast@star