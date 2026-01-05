Ντέλσι Ροντρίγκεζ: Η «τίγρη» του Μαδούρο στο τιμόνι της Βενεζουέλας

Ποια είναι η Ντέλσι Ροντρίγκεζ

05.01.26 , 10:18 Ντέλσι Ροντρίγκεζ: Η «τίγρη» του Μαδούρο στο τιμόνι της Βενεζουέλας
Ντέλσι Ροντρίγκεζ
Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες συνηγόρησε χθες Κυριακή υπέρ ισορροπημένης σχέσης με σεβασμό ανάμεσα στη χώρα της και τις ΗΠΑ, που εξαπέλυσαν επίθεση προχθές Κυριακή στη χώρα της Λατινικής Αμερικής και αιχμαλώτισαν τον πρόεδρό της Νικολάς Μαδούρο και τη σύζυγό του Σίλια Φλόρες.

«Θεωρούμε προτεραιότητά μας να προχωρήσουμε προς διεθνή σχέση που θα είναι ισορροπημένη και θα διέπεται από σεβασμό ανάμεσα στις ΗΠΑ και στη Βενεζουέλα», θα είναι βασισμένη στις αρχές της «κυρίαρχης ισότητας και της μη ανάμιξης», ανέφερε η κ. Ροντρίγκες μέσω Telegram, στα αγγλικά και στα ισπανικά. «Προσκαλούμε την αμερικανική κυβέρνηση να εργαστεί μαζί μας σε μια ατζέντα συνεργασίας, προσανατολισμένη στην κοινή ανάπτυξη», πρόσθεσε.

Μαδούρο: Σήμερα ενώπιον της δικαιοσύνης των ΗΠΑ

Η Ροντρίγκες, που ονομάστηκε προσωρινή πρόεδρος από το ανώτατο δικαστήριο της Βενεζουέλας το βράδυ του Σαββάτου, συγκάλεσε χθες βράδυ το πρώτο της υπουργικό συμβούλιο μετά την αιχμαλώτιση του κ. Μαδούρο, του οποίου ήταν ως προχθές αντιπρόεδρος, από τον αμερικανικό στρατό.

Σε πλάνα που μετέδωσε η δημόσια τηλεόραση VTV εικονίζεται η Ντέλσι Ροντρίγκες σε μεγάλο οβάλ τραπέζι στο προεδρικό μέγαρο Μιραφλόρες πλαισιωμένη από τον υπουργό Άμυνας Βλαντίμιρ Παδρίνο Λόπες, τον υπουργό Εσωτερικών Ντιοσντάντο Καμπέγιο και άλλους αξιωματούχους που υπηρετούσαν ήδη επί Μαδούρο.

Η προσωρινή πρόεδρος δημιουργεί επιτροπή για την απελευθέρωση του Νικολάς Μαδούρο

Η προσωρινή πρόεδρος της Βενεζουέλας Ντέλσι Ροντρίγκες ανακοίνωσε χθες Κυριακή πως ιδρύθηκε επιτροπή στην οποία ανατέθηκε να εξασφαλίσει να απελευθερωθούν ο πρόεδρος Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του Σίλια Φλόρες, που αιχμαλωτίστηκαν προχθές Σάββατο, κατά τη διάρκεια επιχείρησης του αμερικανικού στρατού, και οδηγήθηκαν στις ΗΠΑ.

Ο κ. Μαδούρο, τον οποίο η Ουάσιγκτον κατηγορεί για «διακίνηση ναρκωτικών» και «τρομοκρατία», προφυλακίστηκε προχθές σε κέντρο κράτησης της Νέας Υόρκης και αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον νεοϋορκέζου δικαστή αργότερα εντός της ημέρας.

Η επιτροπή «υψηλού επιπέδου» παρουσιάστηκε από τον υπουργό Πληροφοριών Φρέντι Νιάνιες, ο οποίος θα είναι μέλος της. Θα συμπροεδρεύουν σε αυτήν ο Χόρχε Ροδρίγκες, πρόεδρος του κοινοβουλίου, κι ο υπουργός Εξωτερικών Ιβάν Χιλ.

Ντέλσι Ροντρίγκεζ: Ποια είναι η «τίγρη» του Μαδούρο που αναλαμβάνει το τιμόνι της Βενεζουέλας

Η Ντέλσι Ροντρίγκεζ, μια από τις πιο ισχυρές και αμφιλεγόμενες φυσιογνωμίες του τσαβικού καθεστώτος, βρίσκεται πλέον -έστω και προσωρινά- στο τιμόνι της εξουσίας στη Βενεζουέλα.

Μετά τη σύλληψη του Νικολάς Μαδούρο από αμερικανικές δυνάμεις σε μια επιχείρηση που προκάλεσε παγκόσμιο σοκ, το Ανώτατο Δικαστήριο της χώρας τής ανέθεσε την άσκηση των προεδρικών καθηκόντων «σε μεταβατική βάση», καθιστώντας την ως την πρώτη γυναίκα που ηγείται της χώρας, έστω και υπό αυτές τις εξαιρετικές συνθήκες.

Γνωστή ως «η τσαρίνα» των παρασκηνίων της εξουσίας και ως «η τίγρη» του Μαδούρο για τη σθεναρή υπεράσπισή του, η Ροντρίγκεζ επιχειρεί τώρα να εμφανιστεί ως σταθεροποιητικός παράγοντας σε μια χώρα εξαντλημένη από οικονομική κατάρρευση, διεθνείς κυρώσεις και μαζική μετανάστευση, σχολιάζουν διεθνή ΜΜΕ.

Η Ντέλσι Ροντρίγκεζ είναι γέννημα-θρέμμα της επαναστατικής Αριστεράς της Βενεζουέλας. Κόρη του Χόρχε Αντόνιο Ροντρίγκεζ, ιδρυτή του μαρξιστικού κόμματος Liga Socialista και αντάρτη που πέθανε το 1976 υπό κράτηση, μεγάλωσε με το τραύμα αλλά και τον μύθο του «μάρτυρα της Αριστεράς». Ο ίδιος ο Μαδούρο εξυμνούσε συχνά τον πατέρα της ως ήρωα του επαναστατικού κινήματος.

Μαζί με τον αδελφό της, Χόρχε Ροντρίγκεζ -σήμερα πρόεδρο της Εθνοσυνέλευσης-, αποτέλεσαν για χρόνια ένα αχώριστο δίδυμο εξουσίας.

Δικηγόρος με ειδίκευση στο Εργατικό Δίκαιο, η 56χρονη Ροντρίγκεζ πέρασε σχεδόν μια δεκαετία στη Γαλλία και στη Βρετανία για μεταπτυχιακές σπουδές.

Η πολιτική της άνοδος, ωστόσο, ήταν ταχύτατη. Υπηρέτησε ως υπουργός Επικοινωνίας, υπουργός Εξωτερικών, επικεφαλής φιλοκυβερνητικού Νομοθετικού Σώματος και, από το 2018, αντιπρόεδρος της Βενεζουέλας.

 

ΝΙΚΟΛΑΣ ΜΑΔΟΥΡΟ
ΝΤΕΛΣΙ ΡΟΔΡΙΓΚΕΣ
ΒΕΝΕΖΟΥΕΛΑ
ΤΡΑΜΠ
ΝΤΕΛΣΙ ΡΟΝΤΡΙΓΚΕΖ
