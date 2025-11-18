Κωνσταντινούπολη: Πέθανε και ο πατέρας της οικογένειας τουριστών

Σοκ έχει προκαλέσει στην Κωνσταντινούπολη ο θάνατος οικογένειας με καταγωγή από την Τουρκία και τη Γερμανία που είχαν πάει εκεί για διακοπές. Εξετάζεται το σενάριο να πέθαναν από δηλητηρίαση που προκλήθηκε από φαγητό ή εντομοκτόνο ουσία που εισέπνευσαν.

Η τραγωδία ξεκίνησε όταν τα δύο παιδιά, ηλικίας 3 και 6 ετών, παρουσίασαν έντονη ναυτία και εμετό. Μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο την Τετάρτη και έπειτα από σύντομη νοσηλεία πήραν εξιτήριο. Λίγες ώρες αργότερα όμως, η κατάσταση τους χειροτέρεψε και η οικογένεια επέστρεψε στο νοσοκομείο.

Παρά τις προσπάθειες των γιατρών, τα παιδιά κατέληξαν μέσα στη νύχτα. Ακολουθήσε και η μητέρα, ενώ τη Δευτέρα άφησε την τελευταία του πνοή και ο πατέρας, μετά από νοσηλεία λίγων ημερών.

Οι τρεις πρώτοι νεκροί μεταφέρθηκαν και τάφηκαν το Σάββατο στην επαρχία Αφιόν Καραχισάρ.

Υποψία για τροφική δηλητηρίαση – Τι έφαγε η οικογένεια

Σύμφωνα με τουρκικά δημοσιεύματα, η οικογένεια, λίγες ώρες πριν εμφανίσει τα πρώτα συμπτώματα, είχε καταναλώσει:

γεμιστά μύδια από πλανόδιο πωλητή

σούπα και κοκορέτσι από άλλο κατάστημα

λουκούμια, νερό και κοτόπουλο

Αυτό ενίσχυσε το σενάριο της τροφικής δηλητηρίασης, χωρίς ωστόσο να έχει ακόμη επιβεβαιωθεί. Δείγματα νερού και τροφίμων έχουν σταλεί για εργαστηριακούς ελέγχους.

Χημικές ουσίες εντοπίστηκαν σε δωμάτιο του ξενοδοχείου - Οκτώ συλλήψεις

Παράλληλα με τη διερεύνηση τροφικής δηλητηρίασης, οι αρχές εξετάζουν και το ενδεχόμενο έκθεσης σε τοξικά χημικά. Σύμφωνα με τη Hurriyet, στο ισόγειο του ξενοδοχείου, όπου διέμενε η οικογένεια, είχαν πραγματοποιηθεί πρόσφατα ψεκασμοί με ισχυρά εντομοκτόνα.

Συμπτώματα δηλητηρίασης παρουσίασαν και άλλοι δύο τουρίστες που διέμεναν στο ίδιο κατάλυμα, ένας από το Μαρόκο και ένας από την Ιταλία.

Ως αποτέλεσμα, η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη:

ενός υπαλλήλου του ξενοδοχείου

δύο τεχνικών απεντόμωσης

ενός αρτοποιού της γειτονιάς

καθώς και τεσσάρων πλανόδιων πωλητών τροφίμων

Συνολικά, ο αριθμός των συλληφθέντων ανέρχεται πλέον σε οκτώ άτομα.

Οι τουρκικές αρχές διέταξαν προληπτική εκκένωση του ξενοδοχείου και οι ιατροδικαστικές υπηρεσίες συνέλεξαν δείγματα από το πόσιμο νερό. Ένας από τους ιδιοκτήτες τόνισε στο CNN Türk ότι στο κατάλυμα δε λειτουργεί εστιατόριο και ότι προσφέρεται μόνο εμφιαλωμένο νερό.

Οι έρευνες συνεχίζονται, με τις υγειονομικές και αστυνομικές αρχές να αναζητούν την ακριβή αιτία της τραγωδίας που στοίχισε τη ζωή σε μια ολόκληρη οικογένεια.