Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Πού αναμένονται σε λίγες ώρες ισχυρές καταιγίδες

Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε σήμερα η ΕΜΥ, με βάση τα τελευταιά προγνωστικά στοιχεία.

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

Την Τρίτη (18-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο.

στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Την Τετάρτη (19-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.

