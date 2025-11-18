Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Πού αναμένονται σε λίγες ώρες ισχυρές καταιγίδες

Η εικόνα του καιρού σύμφωνα με τα νέα προγνωστικά στοιχεία

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
18.11.25 , 13:14 Φανταστική συνταγή για πορτοκαλόπιτα με δάκρυα σοκολάτας
18.11.25 , 13:13 Το μικρό σπίτι στο λιβάδι: «Νιώθω ναυτία»- Η Λόρα για τις σκηνές στα 15 της
18.11.25 , 12:57 Βίκυ Σταυροπούλου: Τα τρυφερά λόγια για τα γενέθλια της Δανάης Μπάρκα
18.11.25 , 12:49 Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Τα 3 ζώδια που πρέπει να προσέχουν τώρα
18.11.25 , 12:25 Προκαλεί η μοναξιά στην παιδική ηλικία αργότερα άνοια; Τι έδειξε νέα μελέτη
18.11.25 , 12:25 Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ και ο Σπύρος Μαρτίκας για τις 600.000 ευρώ
18.11.25 , 12:16 Ο Γιώργος Κακοσαίος έχει το δικό του στέκι στην Αθήνα!
18.11.25 , 12:11 Ανατροπή στον Νέο Κόσμο: Του χτυπούσαν το κεφάλι με μανία στο τιμόνι
18.11.25 , 12:04 Χαμός στη Φάρμα με το καμένο φαγητό:«Γιατί να γίνω δούλος της Βαλεντίνας;»
18.11.25 , 12:02 «Στην αρχή έπαθα σοκ με το μωρό, δεν το ερωτεύτηκα κατευθείαν»
18.11.25 , 11:59 Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Πού αναμένονται σε λίγες ώρες ισχυρές καταιγίδες
18.11.25 , 11:57 Έρχεται βαρυχειμωνιά στην Ευρώπη: Πότε φτάνουν τα πρώτα χιόνια στην Ελλάδα
18.11.25 , 11:49 H Rumi από το «KPop Demon Hunters» εξηγεί γιατί μισούσε τον εαυτό της
18.11.25 , 11:40 Κέλλυ Κελεκίδου: Ο θάνατος των γονιών της και η «δεύτερη μαμά» της
18.11.25 , 11:40 Νέος Κόσμος: Θρίλερ με άνδρα που πέθανε σε τροχαίο - Τρεις ύποπτοι
Ανατροπή στον Νέο Κόσμο: Του χτυπούσαν το κεφάλι με μανία στο τιμόνι
Η Φαίη Σκορδά επέστρεψε στο Buongiorno - Έκανε επέμβαση στο μάτι
Ελαιοκομικό μητρώο: Πώς γίνεται η εγγραφή και η δήλωση - Τα δικαιολογητικά
Κωνσταντινούπολη: Πέθανε και ο πατέρας της οικογένειας τουριστών
Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ και ο Σπύρος Μαρτίκας για τις 600.000 ευρώ
«Στην αρχή έπαθα σοκ με το μωρό, δεν το ερωτεύτηκα κατευθείαν»
Oι chic εμφανίσεις στην επίδειξη μόδας του Βασίλη Ζούλια
Ανάδρομος Ερμής στον Σκορπιό: Τα 3 ζώδια που πρέπει να προσέχουν τώρα
Έρχεται βαρυχειμωνιά στην Ευρώπη: Πότε φτάνουν τα πρώτα χιόνια στην Ελλάδα
Βίκυ Σταυροπούλου: Τα τρυφερά λόγια για τα γενέθλια της Δανάης Μπάρκα
Περισσότερα

VIDEOS

Καθηγητής Γιώργος Φίλης
Καθηγητής Γιώργος Φίλης – «Πρέπει να τους πάρουμε το κεφάλι»
Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε σήμερα η ΕΜΥ, με βάση τα τελευταιά προγνωστικά στοιχεία. 

Δείτε καθημερινά την πρόγνωση του καιρού από το Star, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία (ΕΜΥ)

Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:

  • Την Τρίτη (18-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο.
  • Την Τετάρτη (19-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.
     
Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΚΑΙΡΟΣ
 |
ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ
 |
ΕΚΤΑΚΤΟ ΔΕΛΤΙΟ ΕΠΙΔΕΙΝΩΣΗΣ ΚΑΙΡΟΥ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top