Νέο έκτακτο δελτίο καιρού: Πού αναμένονται σε λίγες ώρες ισχυρές καταιγίδες

Στην επικαιροποίηση του έκτακτου δελτίου επιδείνωσης του καιρού προχώρησε σήμερα η ΕΜΥ, με βάση τα τελευταιά προγνωστικά στοιχεία.
Πιο συγκεκριμένα κατά τόπους ισχυρές βροχές και καταιγίδες προβλέπονται:
- Την Τρίτη (18-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών) και την Ήπειρο.
- Την Τετάρτη (19-11-25) στο βόρειο Ιόνιο (κυρίως περιοχή Κέρκυρας, Παξών), την Ήπειρο και στα δυτικά και βόρεια τμήματα της Αιτωλοακαρνανίας.