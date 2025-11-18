H Rumi από το «KPop Demon Hunters» εξηγεί γιατί μισούσε τον εαυτό της

Η Arden Cho, η ηθοποιός που δίνει τη φωνή της στη Rumi — τη δυναμική πρωταγωνίστρια της animated επιτυχίας του Netflix KPop Demon Hunters — ανοίγει την καρδιά της και μιλά για τη δύσκολη σχέση που είχε κάποτε με την εμφάνισή της και την ασιατική της ταυτότητα.

«Μισούσα που έμοιαζα Ασιάτισσα. Μισούσα που δεν είχα μπλε μάτια και ξανθά μαλλιά, γιατί αυτό θεωρούνταν όμορφο τότε» αποκαλύπτει η 40χρονη σήμερα Cho. Μεγάλωσε στο Τέξας, κόρη Κορεατών μεταναστών, και από μικρή πάλευε να βρει χώρο και αποδοχή σε μια κοινωνία που συχνά την έβλεπε ως “διαφορετική”.

Στην ταινία, η Rumi — μέλος ενός γυναικείου K-pop trio που πολεμά δαίμονες — καλείται να συμφιλιωθεί με τη διττή φύση της, μισή άνθρωπος και μισή δαίμονας. Κάτι που, όπως λέει η Cho, την άγγιξε βαθιά ήδη από το πρώτο διάβασμα του σεναρίου.

«Γεννήθηκα στην Αμερική, ένιωθα Αμερικανίδα, αλλά οι άνθρωποι με αντιμετώπιζαν σαν ξένη. Προσπαθούσα να καταλάβω ποια είμαι ως Κορεατο-Αμερικανίδα, ως Ασιάτισσα, ως γυναίκα. Η Rumi έχει το ίδιο ταξίδι» λέει.

«Ήθελα να είμαι κάποια άλλη»

Η Cho παραδέχεται πως, μεγαλώνοντας χωρίς πρότυπα που να της μοιάζουν, έμαθε να νιώθει ανεπαρκής: «Σε διάφορες φάσεις της ζωής μου, μίσησα πολλά πράγματα πάνω μου. Ήθελα να μοιάζω σε κάποια άλλη. Τα παιδιά διαμορφώνονται από ό,τι βλέπουν — κι εγώ δεν έβλεπα κανέναν που να μου μοιάζει».

Μια ιστορική στιγμή για την κορεάτικη κουλτούρα

Η ταινία, κυκλοφορώντας στο Netflix τον Ιούνιο, σημείωσε 33 εκατομμύρια προβολές μέσα σε δύο εβδομάδες και βρέθηκε στο Top 10 σε 93 χώρες. Για την Cho, το να πρωταγωνιστεί στην πρώτη χολιγουντιανή animated ταινία που διαδραματίζεται στην Κορέα με Κορεάτες πρωταγωνιστές ήταν όνειρο ζωής.

Παράλληλα, έγινε πρότυπο για παιδιά Κορεατικής και Ασιατικής καταγωγής στις ΗΠΑ — κάτι που εκείνη δεν είχε ποτέ. «Πολλοί Κορεάτες-Αμερικανοί μου λένε ότι νιώθουν για πρώτη φορά περήφανοι για την κληρονομιά τους».

Και αν σήμερα η κορεατική κουλτούρα είναι παγκόσμια τάση, η Cho το αποδίδει και στο K-pop, αλλά και στο γεγονός ότι η ταινία έδειξε ένα μαγευτικό κομμάτι της Κορέας στο διεθνές κοινό: «Όλοι θέλουν να ταξιδέψουν στην Κορέα πλέον».

«Κάθε ασιατικό project θεωρείται ρίσκο»

Παρά την επιτυχία, τίποτα δεν ήταν δεδομένο. «Όταν ένα project έχει Ασιάτες πρωταγωνιστές, πολλοί το θεωρούν ρίσκο. Αυτό είναι απογοητευτικό, αλλά πραγματικότητα», αναφέρει η ηθοποιός. Για αυτό, η Cho φρόντισε να γνωρίσει προσωπικά όλη την ομάδα παραγωγής, προσπαθώντας να στηρίξει το έργο με όποιον τρόπο μπορούσε.

Ρατσισμός & άγνοια

Η ταινία κυκλοφόρησε σε μια περίοδο στις ΗΠΑ όπου αυξάνονταν οι επιχειρήσεις σύλληψης μεταναστών. «Οι μετανάστες έχτισαν την Αμερική» λέει η Cho, τονίζοντας πως η κατάσταση ήταν αποκαρδιωτική, ειδικά για τους χιλιάδες Κορεάτες που κινδυνεύουν με απέλαση.

Η ίδια συνειδητοποίησε πως ο ρατσισμός που βίωνε ως παιδί προερχόταν από άγνοια — όμως σήμερα, που ο κόσμος “θα έπρεπε να ξέρει καλύτερα”, νιώθει ανήμπορη και απογοητευμένη.

Γι’ αυτό είναι τόσο σημαντικό για εκείνη το ότι η ταινία μεταφέρει «ελπίδα, χαρά και αγάπη σε διαφορετικές κοινότητες σε όλο τον κόσμο».

AI vs ανθρώπινη δημιουργία

Με την τεχνητή νοημοσύνη να προχωρά γρήγορα, τίθεται θέμα για το μέλλον των voice actors. Η Cho θέλει να πιστεύει ότι ο κόσμος θα συνεχίσει να αγαπά ό,τι δημιουργείται από αληθινούς ανθρώπους. «Ελπίζω να υπάρχει σεβασμός για το πραγματικό. Τα AI φωνητικά είναι εντυπωσιακά, αλλά δεν μπορούν να αντικαταστήσουν την ανθρώπινη ψυχή» λέει.

Θα υπάρξει sequel;

Το KPop Demon Hunters έχει κατακτήσει και τα charts — με επτά τραγούδια στο Billboard Hot 100 — και οι fans ζητούν συνέχεια.

Η Cho δεν μπορεί να επιβεβαιώσει κάτι, αλλά χαμογελάει: «Έχω ακούσει υπέροχα πράγματα… Νομίζω όλος ο κόσμος θα επαναστατούσε αν δεν γινόταν δεύτερη ταινία!».