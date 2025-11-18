Κέλλυ Κελεκίδου: Ο θάνατος των γονιών της και η «δεύτερη μαμά» της

Για τους γονείς της που έχουν φύγει από τη ζωή και τη δεύτερη σύζυγο του πατέρα της που έχει πλέον ως δεύτερη μαμά της μίλησε η Κέλλυ Κελεκίδου.

Με αφορμή τις εμφανίσεις της με τον Αντύπα στην πατρίδα της τη Θεσσαλονίκη, η τραγουδίστρια είπε πως της ξυπνούν πάντα όμορφες αναμνήσεις όταν επισκέπτεται την πόλη, όμως δε θα επέστρεφε μόνιμα εκεί, αφού πλέον η ζωή της οικογένειας της είναι στην Αθήνα.

«Η Θεσσαλονίκη είναι η πόλη μου, εκεί έκανα τα πρώτα μου βήματα καλλιτεχνικά και κάθε φορά που επιστρέφω στη Θεσσαλονίκη γεννιούνται ξανά αυτές οι αναμνήσεις. Η κάθε γωνιά κάτι μου θυμίζει […]. Οι γονείς μου συγχωρέθηκαν και οι δύο. Η Θεσσαλονίκη πάντα μου θύμιζε την οικογένειά μου και τις ρίζες μου. Από τη στιγμή που έφυγαν, δε νομίζω ότι είναι κάτι που θα μπορούσε να με κρατήσει, ώστε να αλλάξω πάλι όλη τη ζωή μου. Μπορεί και να πάω κάποια στιγμή, απλά δεν το έχω σκεφτεί για τα επόμενα χρόνια», είπε η τραγουδίστρια στο Happy Day.

Στη συνέχεια, αποκάλυψε πως δε βλέπει τους γονείς της συχνά στον ύπνο της αλλά ειδικά τη μητέρα της, όσες φορές τη βλέπει, της στέλνει κάποιο μήνυμα. «Πάντα αυτό το μήνυμα προσπαθώ να το πιάσω να δω τι είναι. Με έχει σώσει από μια κακοτοπιά, που μου έλεγε (σ.σ στο όνειρό της) “πρόσεχε”. Προστατεύτηκα από μια πολύ δύσκολη στιγμή και θεωρώ ότι όλοι έχουμε τους αγγέλους μας και η μαμά μου και ο μπαμπάς μου, πιστεύω, ότι με προστατεύουν πάρα πολύ κι εμένα και την οικογένειά μου. Τους έχω πάντα δίπλα μου, μου λείπουν πάρα πολύ σε έντονες στιγμές… να καλή ώρα τώρα τα Χριστούγεννα. Έτυχε η μητέρα μου να φύγει και Χριστούγεννα», εξομολογήθηκε.

Ο πατέρας της Κέλλυς Κελεκίδου, μετά τον θάνατο της μητέρας της, παντρεύτηκε μια άλλη γυναίκα, την οποία η τραγουδίστρια θεωρεί οικογένειά της. «Χαίρομαι που ο μπαμπάς μου, μετέπειτα που πέθανε η μητέρα μου, παντρεύτηκε με μια κυρία πάρα πολύ καλή, η οποία ζει στο χωριό, κρατάει το σπίτι ζωντανό και είναι σαν να είναι δεύτερη μαμά μας. Τώρα που θα φύγω στην Αυστραλία, τέλη Γενάρη, θα έρθει να κρατήσει τα παιδιά μου. Θα πάμε στο χωριό να φάμε, να κοιμηθούμε το καλοκαίρι. Αυτός ο άνθρωπος είναι δίπλα μας, θεωρώ ότι είναι οικογένειά μου. Κανείς δεν παίρνει τη θέση της μαμάς, μάνα είναι μόνο μία, δεν μπορεί να αντικατασταθεί με τίποτα», κατέληξε.

Η μητέρα της Κέλλυς Κελεκίδου έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 41 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Η τραγουδίστρια ήταν τότε 26 χρόνων. Ο πατέρας πέθανε αρκετά χρόνια αργότερα, σε ηλικία 65 χρόνων, το 2019.

