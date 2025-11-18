Χαμός στη Φάρμα με το καμένο φαγητό:«Γιατί να γίνω δούλος της Βαλεντίνας;»

Δες το sneak preview του αποψινού επεισοδίο της Φάρμας

STAR.GR
Media
Φάρμα: Αποκλειστικό Απόσπασμα Από Το Επεισόδιο 18/11
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Χαμός επικράτησε στη «Φάρμα» και αυτή τη φορά η σπίθα δεν ήταν μεταφορική ήταν το καμένο φαγητό της Βαλεντίνας. 

Στο αποκλειστικό απόσπασμα του αποψινού επεισοδίου που προβλήθηκε στην εκπομπή  Breakfast@Star, παρακολουθήσαμε τη μεγαλύτερη ίσως έκρηξη των τελευταίων ημερών, με αφορμή μια απλή, αλλά μοιραία, αμέλεια.

Έξω φρενών ο Λευτέρης με τη Βαλεντίνα

Έξω φρενών ο Λευτέρης με τη Βαλεντίνα

Η Βαλεντίνα είχε απλή οδηγία από τον Λευτέρη: «Πέντε λεπτά και βγάλ’ το!» Όμως μέσα σε αυτά τα πέντε λεπτά, όλα πήγαν στραβά. Το φαγητό κάηκε, ο καπνός σηκώθηκε και μαζί του σήκωσε… ολόκληρη την παρέα. 

Η ένταση ανέβηκε σε δευτερόλεπτα, με φωνές, παράπονα και κατηγορίες να εκτοξεύονται προς κάθε κατεύθυνση.

Δείτε όλα τα επεισόδια της Φάρμας

«Ούτε μια συγγνώμη δεν μπορεί να πει!», ακούστηκε να λέει έξω φρενών ο Λευτέρης, ενώ η ίδια προσπαθούσε να εξηγήσει πως ήταν απλώς ένα λάθος. 

Κάποιοι όμως δεν πείστηκαν. Μετά από 45 μέρες συνεχούς πίεσης, μια τόσο μικρή αστοχία λειτούργησε σαν βόμβα ξεχείλισε την κούραση, τις γκρίνιες και τα απωθημένα που σιγοβράζουν στο αγρόκτημα.

Χαμός στη Φάρμα με το καμένο φαγητό:«Γιατί να γίνω δούλος της Βαλεντίνας;»

Το πιο ανθρώπινο σημείο του αποσπάσματος  ήταν η συγκίνηση και τα δάκρυα της Βαλεντίνας, η οποία φαίνεται πως νιώθει καλά επειδή έχει πάντα στο πλευρό της τη Ναταλία να την υποστηρίζει.

«Είμαι ευγνώμων που την έχω εδώ», ειπώθηκε με δάκρυα, δείχνοντας πως σε ένα περιβάλλον που θυμίζει πεδίο μάχης, η συντροφικότητα είναι ίσως το μόνο σταθερό στήριγμα.

Τα δάκρυα της Βαλεντίνας

Τα δάκρυα της Βαλεντίνας

Το καμένο φαγητό μπορεί να φαίνεται ασήμαντο, αλλά στη «Φάρμα» τίποτα δεν είναι απλό.

 Κάθε λάθος γίνεται αφορμή για νέο ξεκατίνιασμα, κάθε παρεξήγηση νέο επεισόδιο. Και αν κρίνουμε από την τελευταία έκρηξη, ο δρόμος μέχρι τον τελικό προβλέπεται γεμάτος εντάσεις και… καπνούς.

«45 ημέρες μια δουλειά έχει να κάνει, 5 λεπτά δουλειά. Αυτή η γκρίνια και το μόνο που λέει είναι «εγώ θα κοιμάμαι κι ας με βγάζουν μονομάχο». Εγώ γιατί πρέπει να γίνω δούλος της Βαλεντίνας;», αναρωτιέται ο Ανδρέας στο cue.


Δείτε ολόκληρη την εκπομπή Breakfast@star
 

