«Στην αρχή έπαθα σοκ με το μωρό, δεν το ερωτεύτηκα κατευθείαν»

Για χρόνια συμμετείχε σε αρκετές τηλεοπτικές εκπομπές, όπως αυτή του Νίκου Μουτσινά και της Κατερίνας Καινούργιου, ωστόσο, τα τελευταία χρόνια έχει αποτραβηχτεί από τα φώτα της δημοσιότητας, ανοίγοντας το δικό της showroom.

Ο λόγος για την Ειρήνη Γκανιάτσου, που μίλησε στην κάμερα του Breakfast@Star και τον Πάνο Παπαδόπουλο. «Η περίοδος αυτή με έχει βρει η μαμά, με δουλειά ταυτόχρονα, με ελεύθερο επάγγελμα στην Ελλάδα, οπότε καταλαβαίνεις ότι είναι πάρα πολύ πιεστική», δήλωσε.

«Αρχικά να πω ότι το ήθελα πάρα πολύ. Ήρθε... τώρα είναι 18 μηνών. Είναι αλλαγή ζωής κυριολεκτικά. Δηλαδή ακούς κάποια πράγματα αλλά δεν πιστεύεις ότι όντως ισχύουν. Γεννιέσαι κι εσύ μαζί με το παιδί, δηλαδή γίνεσαι καλύτερος άνθρωπος, δοκιμάζεις τα όρια σου, πάρα πολύ βασικό. Δηλαδή είναι τρομερά δύσκολο, αλλά απ' την άλλη είναι αυτό που λες, είναι το καλύτερο πράγμα που έχω κάνει στη ζωή μου», πρόσθεσε σε σχέση με τη μητρότητα.

Όπως είπε η ίδια, στην αρχή δυσκολεύτηκε. «Στην αρχή έπαθα σοκ που μου τον έφεραν. Δεν έκλαψα, ένιωθα ότι πρέπει να τον προστατέψω, αυτό μου βγήκε, αλλά τον έρωτα που ζω αυτούς τους μήνες δεν τον έζησα στην αρχή», αποκάλυψε η Ειρήνη Γκανιάτσου.

Όσον αφορά στην πορεία της στην τηλεόραση. δήλωσε: «Εγώ την αγαπάω την τηλεόραση. Η δουλειά μου δηλαδή, την ξέρω, την γνωρίζω, τώρα να μου πεις αύριο στείλουμε εκπομπή, είμαι μέσα και ξέρω να τη δουλέψω τώρα. Μου αρέσει. Δε μου λείπουν οι δύσκολες στιγμές, γιατί έχω περάσει και δύσκολα αρκετά».

Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε και στη σχέση της με την Κατερίνα Καινούργιου. «Η σχέση μου με την Κατερίνα είναι μια χαρά, με έχει στηρίξει πάρα πολύ στο ξεκίνημά μου με τα ρούχα» είπε, ενώ χάρηκε πολύ για την εγκυμοσύνη της!

Κλείνοντας, αναφέρθηκε στις προτάσεις που της έχουν γίνει για να επιστρέψει στην τηλεόραση.

