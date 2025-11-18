Ο Γιώργος Κακοσαίος έχει το δικό του στέκι στην Αθήνα!

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιεί τις εμφανίσεις του στη νυχτερινή Αθήνα ο Γιώργος Κακοσαίος, με τον ίδιο να δίνει τον καλύτερό του εαυτό επί σκηνής. Ο ταλαντούχος τραγουδιστής έχει μετατρέψει το Lux Stage Athens σε στέκι όπου απογειώνει, συγκινεί, ξεσηκώνει και ταξιδεύει το κοινό.

Ο Γιώργος Κακοσαίος αποτελεί ένα από τα πιο δημοφιλή πρόσωπα της σύγχρονης μουσικής σκηνής, κι αυτό αποδεικνύεται σημαντικά από τις ζωντανές sold out εμφανίσεις του. Επικοινωνιακός, ταλαντούχος, εκφραστικός και με αγάπη για το τραγούδι αφήνει δυναμικά το αποτύπωμά του στην αθηναϊκή νύχτα.

Ο Γιώργος Κακοσαίος, ο οποίος πρόσφατα κυκλοφόρησε το πρώτο ολοκληρωμένο άλμπουμ του «Μάθε μου τον έρωτα» από τη Minos EMI, A Universal Music Company, μετά από την πρώτη του περιοδεία σε Αμερική και Καναδά αποφασίζει να απογειώσει την αθηναϊκή νύχτα, και με όπλο τη φωνή του το κάνει με τον καλύτερο τρόπο. Μάλιστα, για τις εμφανίσεις του συνεργάζεται με τον διάσημο σχεδιαστή Δημήτρη Πέτρου. Ο χαρισματικός ερμηνευτής κατορθώνει να πραγματοποιεί sold out εμφανίσεις έχοντας αναπτύξει μια μοναδική χημεία με το κοινό.