Γιώργος Κακοσαίος: Το τραγούδι για τη μητέρα του, η σχέση και η καριέρα

«Πρώτο όνομα, πρώτη φορά», μας λέει με χαμόγελο ο Γιώργος Κακοσαίος, φανερά συγκινημένος γι' αυτό το σημαντικό βήμα στην καριέρα του.

Παρά το νεαρό της ηλικίας του –μόλις 25 ετών–, ο Γιώργος έχει καταφέρει να σταθεί επάξια στη σκηνή, με τη φρεσκάδα και το ταλέντο του να κερδίζουν το κοινό. Ο ταλαντούχος γιος του Γιάννη Πλούταρχου μάς «άνοιξε» την καρδιά του για το νέο του επαγγελματικό βήμα, τις σχέσεις με την οικογένειά του, το άγχος που τον καταβάλει όταν ξέρει ότι τον βλέπει ο πατέρας του στη σκηνή, αλλά και τα προσωπικά του.

Ο Γιώργος Κακοσαίος μιλά στο star.gr και την Κατερίνα Καραγιάννη

Μιλώντας για τον νέο του δίσκο, με τίτλο «Μάθε μου τον έρωτα», ο οποίος έχει ήδη αγαπηθεί ιδιαίτερα από τον κόσμο, ο Γιώργος αποκάλυψε ότι ένα από τα πιο ιδιαίτερα τραγούδια του είναι αφιερωμένο στη μητέρα του αλλά και σε όλες τις μαμάδες.

«Αυτό το τραγούδι είναι από τα πιο παλιά του δίσκου που έχω γράψει. Το έχω γράψει στην ηλικία 16 χρονών, 17 εκεί... όταν το έβγαλα είναι αφιερωμένο και στη μάνα μου και σε όλες τις μανούλες αυτού του κόσμου και του πάνω» είπε ο τραγουδιστής.

Οικογένεια Κακοσαίου

Όπως ο ίδιος παραδέχεται, η έμπνευση για τη μουσική του δεν έρχεται μέσα από τη λύπη αλλά μέσα από θετικά συναισθήματα: «Όταν στεναχωριέμαι δεν μπορώ να πιάσω κιθάρα με τίποτα... Συνήθως όταν είμαι καλά, όταν είμαι καλά γράφω».

Στον νέο του δίσκο υπάρχει και ένα τρυφερό ντουέτο με την αδερφή του, Κατερίνα που όπως λέει, έχει ξεχωριστή σημασία για εκείνον: «Το να συνεργάζομαι με την οικογένειά μου είναι δώρο Θεού... αυτό το ντουέτο το αγαπάω πάρα πολύ, έχει μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Και περιμένω τώρα το επόμενο ντουέτο με τον πατέρα μου».

Η γιαγιά του Γιώργου Κακοσαίου, Γιάννης Πλούταρχος, Μαρία Κακοσαίου

Δε θα μπορούσε βέβαια να λείψει και η ερώτηση για το πώς νιώθει όταν ο πατέρας του, ο Γιάννης Πλούταρχος, τον βλέπει να τραγουδά στη σκηνή: «Με αγχώνει γιατί ξέρεις, είναι τραγουδιστής και θέλω να του δείξω ότι... τα πάω καλά. Περιμένω μετά να μου πει την άποψή του, πώς του φάνηκε».

Ο Γιώργος Κακοσαίος με τον πατέρα του Γιάννη Πλούταρχο

Παρότι ο κόσμος τον ακολουθεί φανατικά στα social media, ο ίδιος δηλώνει πως δεν είναι και τόσο εξοικειωμένος με αυτά: «Δεν είναι πολύ καλή η σχέση μου, να σου πω την αλήθεια. Αν δεν υπήρχε η εταιρία μου, η EMI, από πίσω, θα ήταν ανύπαρκτη η σχέση μου με τα social media». Και πράγματι, όπως μας λέει, γελώντας, βλέπει τα περισσότερα TikTok βίντεο για εκείνον μέσα από λογαριασμούς άλλων. Με τα κολακευτικά βίντεο κοριτσιών για εκείνον... κοκκινίζει!

Όσο για την προσωπική του ζωή; Ο Γιώργος δεν το κρύβει: «Είμαι πάρα πολύ καλά στην προσωπική μου ζωή, πολύ χαρούμενος». Ο 25χρονος καλλιτέχνης είναι σε σχέση και φαίνεται πιο ευτυχισμένος από ποτέ.

Μετά την επιτυχημένη περιοδεία του σε Αμερική και Καναδά, θυμάται με νοσταλγία εκείνες τις στιγμές. «Ήταν μια τρομερή εμπειρία που την έζησα για πρώτη φορά... Ελπίζω ο κόσμος εκεί πέρα να πέρασε όμορφα, να τους άφησε ωραίες αναμνήσεις και όμορφες στιγμές. Όπου υπάρχει ελληνισμός, θέλω να πάω και να τους κάνω να περάσουν όμορφα» αναφέρει.

Ο Γιώργος Κακοσαίος στην περιοδεία του σε Αμερική και Καναδά

Και παρότι έχει ταξιδέψει αρκετά λόγω της δουλειάς του, ο Γιώργος Κακοσαίος προτιμά τη ρουτίνα του: «Μ’ αρέσουν τα ταξίδια, αλλά δεν πεθαίνω κιόλας... Μ’ αρέσει να νιώθω ότι είμαι στη βάση μου, ότι μπορώ να πάω στο στούντιο ανά πάσα ώρα και στιγμή».

