Σάκης Ρουβάς: Χορεύει με την κόρη του, Αριάδνη, στο σαλόνι του σπιτιού τους

Το σπάνιο βίντεο που μοιράστηκε ο τραγουδιστής

Ο χορός του Σάκη Ρουβά με τη Βίκυ Καγιά στη σκηνή του Madwalk
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με ένα χαρούμενο κι απολαυστικό βίντεο στον προσωπικό του λογαριασμό στο TikTok, ο Σάκης Ρουβάς θέλησε να στείλει τις ευχές του για Καλά Χριστούγεννα στους θαυμαστές του.

Το βίντεο δεν περιορίζεται στον ίδιο, καθώς πρωταγωνιστεί και η μικρή του κόρη, Αριάδνη, αποδεικνύοντας ότι, παρά το απαιτητικό του πρόγραμμα, παραμένει πάντα ένας στοργικός και αφοσιωμένος πατέρας.

Ο Σάκης Ρουβάς «πετάει» στους κρίκους μαζί με τον Λευτέρη Πετρούνια!

Ο τραγουδιστής και η σύζυγός του, Κάτια Ζυγούλη, έχουν χτίσει όλα αυτά τα χρόνια μια ζεστή και δεμένη οικογένεια με τα τέσσερα παιδιά τους, την Αναστασία, τον Αλέξανδρο, την Αριάδνη και τον Απόλλωνα.

Η παρουσία τους στα social media είχε μέχρι πρόσφατα επικεντρωθεί κυρίως στην μεγαλύτερη κόρη τους, Αναστασία, η οποία συχνά εμφανίζεται σε διάφορες δημοσιεύσεις και στιγμιότυπα. Ωστόσο, το φετινό βίντεο έφερε για πρώτη φορά στο προσκήνιο και τη μικρότερη Αριάδνη, δείχνοντας μια πιο οικογενειακή και προσωπική πλευρά του αγαπημένου τραγουδιστή.

Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό

Στο σχετικό απόσπασμα, ο Σάκης Ρουβάς χορεύει μαζί με την 13χρονη Αριάδνη, με εμφανή χαρά και διάθεση παιχνιδιού. Οι δυο τους φαίνονται να απολαμβάνουν τη στιγμή εξίσου, δείχνοντας το στενό δεσμό που τους ενώνει. Η απλότητα και η ζεστασιά του στιγμιότυπου μεταδίδουν στους θεατές την αληθινή χαρά των γιορτών και τον σημαντικό ρόλο της οικογένειας στη ζωή τους.

 

@sakisrouvas Merry Christmas everyone 🎄💫❤️#sakisrouvas #viral #christmas ♬ original sound - Maddie Borge

 

Με αυτόν τον τρόπο, ο Σάκης Ρουβάς κατάφερε να μοιραστεί με το κοινό του όχι μόνο τις γιορτινές ευχές του, αλλά και μια πιο προσωπική κι αυθόρμητη πλευρά της καθημερινότητάς του, αποδεικνύοντας ότι για εκείνον η οικογένεια είναι πάνω από όλα.

Οι φετινές γιορτές δε θα είναι ξεκούραστες για τον αγαπημένο καλλιτέχνη, αφού θα τις περάσει στη σκηνή του Έναστρον μαζί με τη Νατάσσα Θεοδωρίδου. Το καταφύγιό του, όταν τα φώτα σβήσουν, είναι το σπίτι του και τα αγαπημένα του πρόσωπα, στα οποία αφιερώνει τον μεγαλύτερο μέρος του ελεύθερου χρόνου του.

