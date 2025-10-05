Σάκης Ρουβάς: Η Αναστασία φεύγει για σπουδές στο εξωτερικό

Η Αναστασία Ρουβά, η πρωτότοκη κόρη του Σάκη Ρουβά και της Κάτιας Ζυγούλη, ετοιμάζεται να κάνει ένα νέο, σημαντικό βήμα στη ζωή της. Με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, η 17χρονη Αναστασία σχεδιάζει να εγκαταλείψει την Ελλάδα για να συνεχίσει τις σπουδές της στο εξωτερικό.

Η ίδια, αν και ακόμα πολύ νέα, έχει ήδη καταφέρει να ξεχωρίσει χάρη στο ταλέντο και την προσωπικότητά της. Με έντονο δημιουργικό πνεύμα και καλλιτεχνική φύση, έχει δείξει ξεκάθαρα την αγάπη της για τη μουσική, το τραγούδι αλλά και τα εικαστικά.

Δεν είναι λίγες οι φορές που έχει εμφανιστεί δίπλα στον πατέρα της, σε τρυφερά βίντεο όπου τραγουδούν μαζί, εντυπωσιάζοντας με τη φωνή και τη φυσική της άνεση μπροστά στην κάμερα.

Η Αναστασία, εκτός από τη μουσική, έχει ασχοληθεί και με τις εικαστικές τέχνες, συμμετέχοντας μάλιστα σε έκθεση νέων καλλιτεχνών, παρουσιάζοντας δικά της έργα.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ της εφημερίδας RealLife, η νεαρή κοπέλα βρίσκεται ήδη στη διαδικασία προγραμματισμού των σπουδών της, οι οποίες είναι πιθανό να συνδυάζουν και καλλιτεχνική εκπαίδευση.

Το επόμενο φθινόπωρο, αναμένεται να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στη ζωή της, σε κάποια ευρωπαϊκή ή αμερικανική πόλη, που θα της προσφέρει περισσότερες ευκαιρίες για δημιουργική έκφραση και ανάπτυξη.

Σε αυτή τη μετάβαση, δεν είναι μόνη της. Οι γονείς της, Σάκης και Κάτια, στέκονται σταθερά στο πλευρό της, ενθαρρύνοντάς την να κυνηγήσει τα όνειρά της και να ακολουθήσει τον δρόμο που την εκφράζει περισσότερο.