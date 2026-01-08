Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Ιανουαρίου

Σε ποιους θα ευχηθούμε σήμερα - Ποιους Αγίους τιμά η εκκλησία

08.01.26 , 03:00 Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Ιανουαρίου
Ανάσταση του Λαζάρου: Τι γιορτάζουμε σήμερα
Σαν Σημερα
Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Οσίου Αγάθωνος, Αγίου Ιουλιανού και μαρτύρων Βασίλισσας Κελσίου Αναστασίου και Αντωνίου, Οσίας Δομνίκης, Αγίας Παρθένας και Αγίου Γεωργίου Χοζεβίτη.

Ο Άγιος Αγάθων

Ο Άγιος Αγάθων

Ο Αγάθων ήταν ασκητής της ερήμου, γνωστός για τα αποφθέγματά του, που βρίσκονται στο Γεροντικό. Η μνήμη του τιμάται από την Εκκλησία στις 8 Ιανουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αγάθων.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

  • Αγάθων
  • Αγαθωνία
  • Βασίλισσα
  • Κέλσιος
  • Κέλσια, Κέλσα, Κέλση
  • Δομινίκη, Δομνίκα, Δομνίκη
  • Δομήνικος
  • Παρθένα, Έλσα, Έλση, Νένα

 

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:41 και θα δύσει στις 18:22. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 41 λεπτά.

 Σελήνη 8.9 ημερών

