Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Οσίου Αγάθωνος, Αγίου Ιουλιανού και μαρτύρων Βασίλισσας Κελσίου Αναστασίου και Αντωνίου, Οσίας Δομνίκης, Αγίας Παρθένας και Αγίου Γεωργίου Χοζεβίτη.
Ο Άγιος Αγάθων
Ο Αγάθων ήταν ασκητής της ερήμου, γνωστός για τα αποφθέγματά του, που βρίσκονται στο Γεροντικό. Η μνήμη του τιμάται από την Εκκλησία στις 8 Ιανουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αγάθων.
Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:
- Αγάθων
- Αγαθωνία
- Βασίλισσα
- Κέλσιος
- Κέλσια, Κέλσα, Κέλση
- Δομινίκη, Δομνίκα, Δομνίκη
- Δομήνικος
- Παρθένα, Έλσα, Έλση, Νένα
Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:41 και θα δύσει στις 18:22. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 41 λεπτά.
Σελήνη 8.9 ημερών