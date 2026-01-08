Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν στις 8 Ιανουαρίου

Σύμφωνα με το Εορτολόγιο, σήμερα, Πέμπτη 8 Ιανουαρίου, η εκκλησία τιμάει τη μνήμη των Οσίου Αγάθωνος, Αγίου Ιουλιανού και μαρτύρων Βασίλισσας Κελσίου Αναστασίου και Αντωνίου, Οσίας Δομνίκης, Αγίας Παρθένας και Αγίου Γεωργίου Χοζεβίτη.

Ο Άγιος Αγάθων

Ο Αγάθων ήταν ασκητής της ερήμου, γνωστός για τα αποφθέγματά του, που βρίσκονται στο Γεροντικό. Η μνήμη του τιμάται από την Εκκλησία στις 8 Ιανουαρίου. Την ημέρα αυτή γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα Αγάθων.

Δείτε ποιοι γιορτάζουν σήμερα:

Αγάθων

Αγαθωνία

Βασίλισσα

Κέλσιος

Κέλσια, Κέλσα, Κέλση

Δομινίκη, Δομνίκα, Δομνίκη

Δομήνικος

Παρθένα, Έλσα, Έλση, Νένα

Ο ήλιος θα ανατείλει στις 07:41 και θα δύσει στις 18:22. Η σημερινή μέρα θα διαρκέσει 09 ώρες 41 λεπτά.

Σελήνη 8.9 ημερών