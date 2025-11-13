Γιώργος Κακοσαίος: «Η αγένεια με εκνευρίζει αλλά προσπαθώ να είμαι ήρεμος»

Το TikTok έχει πάρει «φωτιά» με το νέο trend των γρήγορων παιχνιδιών ερωτoαπαντήσεων, κι ένας από τους καλεσμένους της Κατερίνας Καραγιάννη στο star.gr που έκλεψε την παράσταση ήταν ο Γιώργος Κακοσαίος.

Ο ταλαντούχος τραγουδιστής, που φέτος εμφανίζεται στο Lux Night Club, απάντησε αυθόρμητα και με ειλικρίνεια σε μια σειρά από προσωπικές ερωτήσεις, αποκαλύπτοντας πλευρές του εαυτού του που σπάνια βλέπουμε.

Όταν τον ρωτήσαμε ποιο χαρακτηριστικό του αγαπά περισσότερο, χωρίς δεύτερη σκέψη απάντησε: «Την αγάπη που έχω για την οικογένειά μου». Η οικογένεια αποτελεί τον πυρήνα της ζωής του, κάτι που φαίνεται και από τον τρόπο που μιλάει για εκείνους σε κάθε του συνέντευξη αλλά και μέσα από τα τραγούδια του. Για τη μαμά του, έχει γράψει και ένα τρυφερό τραγούδι.

Όσο για το τι μπορεί να τον εκνευρίσει ακαριαία, ο Γιώργος είναι ξεκάθαρος: «Η αγένεια». Ο Γιώργος Κακοσαίος, δεν ανέχεται τις κακές συμπεριφορές, και αποζητά την ηρεμία και τις καλές σχέσεις με τους ανθρώπους γύρω του.

Το παιχνίδι συνεχίστηκε και ο νεαρός τραγουδιστής αποκάλυψε και την περιπετειώδη του πλευρά. Αν μπορούσε να μάθει κάτι καινούργιο σήμερα; «Να πιλοτάρω αεροπλάνο!» μας είπε! Γέλια ακολούθησαν, με τη δημοσιογράφο Κατερίνα να σχολιάζει: «Α, κάτι απλό!», κι εκείνος να χαμογελά, δείχνοντας πως έχει και χιούμορ, αλλά και μια δόση ονείρου.

Σε ερώτηση αν θα προτιμούσε να ζει σε μία πόλη για πάντα ή να ταξιδεύει συνεχώς, απάντησε χωρίς δισταγμό: «Να ζω σε μία πόλη για πάντα». Όπως εξήγησε και στη μεγάλη συνέντευξή του που ακολούθησε, δεν είναι από τους ανθρώπους που λατρεύουν τα συνεχή ταξίδια. «Μ’ αρέσει να νιώθω ότι είμαι στη βάση μου, ότι μπορώ να πάω στο στούντιο ανά πάσα ώρα και στιγμή» είπε.

Η αγάπη του για τη μουσική, άλλωστε, αποτυπώνεται σε κάθε του φράση. Αν είχε να διαλέξει ανάμεσα στο να μιλά όλες τις γλώσσες του κόσμου ή να παίζει όλα τα μουσικά όργανα, είπε χωρίς δεύτερη σκέψη: «Όλα τα μουσικά όργανα». Κι αυτό δεν μας εκπλήσσει – αφού η κιθάρα είναι το μέσο με το οποίο εκφράζεται περισσότερο.

Σε πιο προσωπικές ερωτήσεις, όταν μίλησε για το πώς αντιδρά σε δύσκολες ή αγχωτικές καταστάσεις, ήταν απόλυτα ειλικρινής: «Προσπαθώ με ηρεμία. Δεν ξέρω τι βγαίνει προς τα έξω, αλλά προσπαθώ με ηρεμία». Μια φράση που ταιριάζει απόλυτα με την ώριμη εικόνα του 25χρονου Γιώργου ο οποίος, παρότι ζει μέσα στα φώτα της δημοσιότητας λόγω της δουλειάς του, παραμένει ταπεινός και αυθεντικός.

Όσο για το τι κάνει και πώς χαλαρώνει στον ελεύθερό του χρόνο, η απάντηση είναι... μουσική: «Παίζοντας κιθάρα, γράφοντας τραγούδια, βλέποντας ταινίες». Αυτά είναι που τον ξεκουράζουν, τον ισορροπούν και του δίνουν έμπνευση για τα επόμενα βήματα.

Ο Γιώργος Κακοσαίος έχει κάθε λόγο να χαμογελά. Με τον νέο του δίσκο να κερδίζει τις εντυπώσεις, μια γεμάτη χρονιά εμφανίσεων και μια ευτυχισμένη προσωπική ζωή, δείχνει να απολαμβάνει κάθε στιγμή.

