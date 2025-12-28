Μουρατίδης: Η ξεκαρδιστική στιγμή στη βιντεοκλήση με τον Μόργκαν Φρίμαν

«Μιλάγαμε και βγήκε ο γιος μου με το σώβρακο»

28.12.25 , 17:29
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ένα απολαυστικό και άκρως απρόβλεπτο περιστατικό από την προσωπική του ζωή μοιράστηκε ο Φάνης Μουρατίδης το μεσημέρι της Κυριακής 28 Δεκεμβρίου, καλεσμένος στην εκπομπή της Ναταλίας Γερμανού.

Ο γνωστός ηθοποιός, με το χιούμορ και την άνεση που τον χαρακτηρίζουν, περιέγραψε μια εμπειρία που δύσκολα θα μπορούσε να φανταστεί κανείς, καθώς είχε πρωταγωνιστή έναν από τους μεγαλύτερους θρύλους του παγκόσμιου κινηματογράφου, τον Μόργκαν Φρίμαν.

Αφορμή στάθηκε η διεθνής απήχηση της σειράς Maestro, η οποία είχε ήδη κερδίσει την προσοχή του διάσημου ηθοποιού. Όπως αποκάλυψε ο Φάνης Μουρατίδης, ένα βράδυ δέχτηκε ένα τηλεφώνημα που έμελλε να εξελιχθεί σε μια αξέχαστη στιγμή, τόσο για τον ίδιο όσο και για την οικογένειά του. Η βιντεοκλήση με τον Μόργκαν Φρίμαν εξελίχθηκε σε ένα μικρό… οικογενειακό χάος, όταν στην εικόνα παρενέβη απρόσμενα ο γιος του, δημιουργώντας μια σκηνή που, όπως είπε, θα θυμάται για πάντα.

«Έκανα μια βίντεοκλήση με τον Μόργκαν Φρίμαν στις 23.30 το βράδυ. Με πήραν τηλέφωνο από τους Παξούς κάποιοι φίλοι και μου είπαν ότι είναι εκεί κάποιος που θέλει να μου μιλήσει. Περιμένοντας να δω αυτόν που θέλει να μου μιλήσει, είδα τον Μόργκαν Φρίμαν…Το να μου μιλάει ο απόλυτος μου ήταν λίγο κάπως…

Το σοκ σε όλο αυτό ξέρεις ποιό είναι; Αφού είπαμε ό,τι είπαμε με τον άνθρωπο, μου λέει στο τέλος “πες μου και χρόνια πολλά γιατί είναι τα γενέθλιά μου” και του τραγούδησα το Happy Birthday. Εκείνη την ώρα ακούει ο γιος μου τα ταρζανοαγγλικά μου και βγαίνει έξω έξαλλος και μου λέει, “τι σε έχει πιάσει σήμερα, μας έχεις τρελάνει με αυτά τα αγγλικά σου”.

Και του κάνω νόημα να έρθει στην κλήση. Βγαίνει ο γιος μου με το σώβρακο – αυτή η εικόνα είναι μαγική – βλέπει τον Μόργκαν Φρίμαν, και κάνει, “ωχ, ο Μόργκαν”. Ήταν πριν κάνει την ανάρτηση για το Maestro. Για εμάς ήταν τεράστια τιμή η ανάρτηση αυτή που έκανε…».

Όπως ήταν φυσικό, η ιστορία προκάλεσε αίσθηση, με τον Φάνη Μουρατίδη να χαρίζει στιγμές γέλιου στο πλατό του «Καλύτερα Δε Γίνεται».

ΦΑΝΗΣ ΜΟΥΡΑΤΙΔΗΣ
 |
ΜΟΡΓΚΑΝ ΦΡΙΜΑΝ
 |
ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΔΕ ΓΙΝΕΤΑΙ
