Μουρατίδης: «Οι γιοι μου είναι δύο "ντουλάπες", εγώ ο κοντός που ακολουθεί»

Τι είπε για τη 18ετή σχέση του με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους

Φάνης Μουρατίδης: Όσα είπε στο Happy Day για τη σχέση του με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και τους δύο γιους τους
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Για τη μακροχρόνια σχέση του με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους και τους δύο γιους τους, που τώρα είναι ηλικίας 17 και 16 ετών, μίλησε ο ηθοποιός Φάνης Μουρατίδης. 

Φάνης Μουρατίδης- Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, το 2019/ NDP

Φάνης Μουρατίδης- Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, το 2019/ NDP

«Μας έχουν περάσει στο ύψος. Αυτό έχει πολλή πλάκα με τα αγόρια, γιατί πάντα ζούσαν για τη στιγμή που θα μας περάσουν στο ύψος. Τώρα, είμαι ο κοντός της υπόθεσης. Είμαι λίγο αστείος που ακολουθεί στο τέλος, γιατί είναι και οι δύο σαν "ντουλάπες" μπροστά μου που περπατάνε», είπε ο ηθοποιός για τους γιους του, Έκτορα και Αλέξανδρο, σε συνέντευξή του στο Happy Day.

Φάνης Μουρατίδης: Η Παπαχαραλάμπους, η ηλικία, το ύψος και το Maestro

«Είμαι πολύ χαρούμενος γιατί έχουμε πολύ καλή επικοινωνία μεταξύ μας», πρόσθεσε. Τα δύο αγόρια ασχολούνται με το μπάσκετ και συμμετέχουν σε ομάδες του Παπάγου και του Χολαργού. 

Μουρατίδης: «Οι γιοι μου είναι δύο "ντουλάπες", εγώ ο κοντός που ακολουθεί»

«Το να είσαι παρών στα παιδιά σου είναι μεγάλη υπόθεση για μένα. Όχι να είσαι παρών στα 16 και τα 17 τους, αλλά από την ηλικία 0 μέχρι έως σου δώσει ο Θεός να είσαι δίπλα στα παιδιά σου. Να ζεις τις στιγμές μαζί τους, γιατί αυτές οι στιγμές δεν ξαναγυρνάνε. Η δουλειά, η καριέρα σε παίρνουν λίγο μπάλα, αλλά τα παιδιά σου είναι η πιο σημαντική επένδυση της ζωής σου στον χρόνο», τόνισε ο Φάνης Μουρατίδης.

Σε άλλο σημείο, αναφέρθηκε στα άγχη των γονέων, σημειώνοντας ότι αυτά αλλάζουν ανάλογα την ηλικία του παιδιού. «Στην αρχή, όταν δεν κοιμάται όταν είναι μικρό… τώρα που μεγάλωσαν οι περισσότερες αγωνίες είναι με το να είναι καλά, να μη συμβεί τίποτα όταν θα βγουν έξω. Το βασικότερο είναι τα ναρκωτικά, οι κακές συναστροφές, το αν θα γυρίσει τι ώρα θα γυρίσει», είπε. 

Οι γονείς δεν έχουν άλλο εργαλείο από το να έχουν μια πολύ ισχυρή σχέση με τα παιδιά τους, μια πολύ καλή επικοινωνία, μια σχέση εμπιστοσύνης 

«Είμαστε 18 χρόνια μαζί με την Άννα Μαρία. Εξυπακούεται ότι στις μεγάλες σχέσεις υπάρχουν κρίσεις, μην κοροϊδευόμαστε. Και κρίσεις υπάρχουν, περνάνε και ξανάρχονται. Δεν τα έχουμε λύσει, δεν είμαστε τόσο καλά προπονημένοι. Παλεύουμε κι εμείς, στο άθλημα είμαστε, αγωνιζόμαστε με τα πάνω του και τα κάτω του, με τις δυσκολίες του. Το θέμα είναι ποια είναι η συνισταμένη αυτού του πράγματος Ποιο είναι το πρόσημο, αν είναι θετικό ή αρνητικό», είπε για τη σχέση του με την Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους.

Φάνης Μουρατίδης- Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, το 2009/ NDP

Φάνης Μουρατίδης- Άννα Μαρία Παπαχαραλάμπους, το 2009/ NDP

Στη συνέχεια, πρόσθεσε πως υπάρχουν κρίσεις που με το χιούμορ τις γλιτώνεις κι άλλες όχι. «Στις αρχές έκανα μούτρα. Ήμουν τέτοιος ναι. Δεν είμαστε όλοι ώριμοι. Ωριμάζουμε στην πορεία. Δηλαδή, έχουμε ένα σύστημα αντιμετώπισης των πραγμάτων που είναι από το σπίτι μας. Αυτά είναι στάδια και στάδια. Δηλαδή στην αρχή εντάξει έκανες τα μούτρα και σου πέρασε, σου δούλεψε έχει καλώς. Δε σου δούλεψε, αλλάζεις τακτική. Δηλαδή πρέπει να είσαι και λίγο flexible»

Τέλος, στην ερώτηση αν κάνει δουλειές στο σπίτι, απάντησε με χιούμορ: «Ναι. Δεν είμαι ο βασταγέρος ο καλός που θα φτιάξει τη βρύση ή θα βιδώσει την πρίζα. Εγώ δείχνω όμως που είναι το πρόβλημα. Δεν είμαι ο τύπος που θα πει “ κορίτσι μου άστο πάνω μου, θα τη φτιάξω από την πορτούλα”. Όχι, δεν είμαι αυτός. Έρχεται ο μάστορας, του κάνω το καφεδάκι του, να είναι ευχαριστημένος, να περάσει καλά κι αυτός μαζί μας. Οπότε είμαι εκεί, βοηθάω, στηρίζω και έρχονται όλοι με μια χαρά,να μας φτιάξουν τα πραγματάκια μας»

Ο Φάνης Μουρατίδης σκηνοθετεί και πρωταγωνιστεί για δεύτερη χρόνια στην παράσταση «2:22 A Ghost Story» του Danny Robbins. Το έργο επανέρχεται για δεύτερη χρονιά στο θέατρο Αλάμπρα. Επίσης, το τηλεπαιχνίδι «Μoney Drop» που παρουσιάζει, συνεχίζει για δεύτερη τηλεοπτική σεζόν στον Alpha.
 

