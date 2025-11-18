Ανατροπή στον Νέο Κόσμο: Του χτυπούσαν το κεφάλι με μανία στο τιμόνι

Τέσσερις συλλήψεις - Για «εικόνα σφαγής» κάνει λόγο η αστυνομία

18.11.25 , 12:11
Νέος Κόσμος: Θρίλερ με άνδρα που πέθανε σε τροχαίο - Τρεις ύποπτοι
Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi (Τατιάνα Μπόλαρη)
Πώς έγινε το περιστατικό στον Νέο Κόσμο, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες / Βίντεο Σκάι
Σε τέσσερις συλλήψεις προχώρησε η αστυνομία για το τροχαίο στον Νέο Κόσμο

Στα χέρια της Αστυνομίας βρίσκονται πλέον οι φερόμενοι δράστες της επίθεσης σε βάρος ενός 58χρονου άνδρα, ο οποίος έχασε τη ζωή του μετά το χθεσινό τροχαίο στον Νέο Κόσμο.

Νέος Κόσμος: Θρίλερ με άνδρα που πέθανε σε τροχαίο - Τρεις ύποπτοι

Σύμφωνα με πληροφορίες, οι αστυνομικοί διαπίστωσαν ότι τρεις νεαροί, δύο ελληνικής καταγωγής και ένας αλβανικής, ακολουθούσαν το όχημα του 58χρονου με δύο μηχανές. Σε κάποιο σημείο, για άγνωστή μέχρι στιγμής αιτία, σταμάτησαν και ένας από αυτούς επιτέθηκε στον άνδρα, χτυπώντας τον με ιδιαίτερη αγριότητα.

Μάρτυρας που έχει ήδη καταθέσει στις Αρχές ανέφερε ότι ο δράστης άρπαξε το κεφάλι του θύματος και το κοπάνησε επανειλημμένα πάνω στο τιμόνι. Οι αστυνομικοί που εξέτασαν το αυτοκίνητο έκαναν λόγο για «εικόνα σφαγής», με αίματα σε όλο το εσωτερικό και σπασμένο παρμπρίζ.

Με βάση τα ευρήματα, το σενάριο της ανακοπής καρδιάς απομακρύνεται. Το πιθανότερο είναι ο 58χρονος να υπέκυψε στα βαριά τραύματα στο κεφάλι που προκλήθηκαν από τον ξυλοδαρμό, αφού έφερε βαριές κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. 

Κατά τη διάρκεια κατ’ οίκον έρευνας, ο πατέρας ενός από τους νεαρούς προσπάθησε να αποκρύψει το μηχανάκι του γιου του. Η κίνηση αυτή έγινε αντιληπτή από τους αστυνομικούς, οι οποίοι τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Σημειώνεται ότι και οι τρεις νεαροί που φέρονται ως βασικοί εμπλεκόμενοι έχουν απασχολήσει τις Αρχές και στο παρελθόν για διάφορες αξιόποινες πράξεις.

Πώς έγινε το περιστατικό στον Νέο Κόσμο

Σύμφωνα με πληροφορίες που μετέδωσε ο ΣΚΑΪ, φαίνεται πως το θύμα φέρεται να έκλεισε τον δρόμο σε δύο άτομα που επέβαιναν σε μοτοσικλέτα, γεγονός που πυροδότησε την επίθεση.

Οι δύο αναβάτες φέρονται να κατέβηκαν από τη μηχανή και να γρονθοκόπησαν βάναυσα τον 58χρονο. Την ώρα της συμπλοκής, ένας γιατρός που κατοικεί στην περιοχή έτρεξε να βοηθήσει, προσφέροντας τις πρώτες βοήθειες. Εκεί βρέθηκε αντιμέτωπος με έναν από τους δράστες που φορούσε κράνος, ο οποίος τον ρώτησε επιθετικά τι δουλειά είχε στο σημείο. Λίγο αργότερα, οι δύο δράστες εξαφανίστηκαν.

Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικές δυνάμεις και ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ. Ο 58χρονος μεταφέρθηκε στον «Ευαγγελισμό», όπου παρά τις προσπάθειες των γιατρών, υπέκυψε. 

Αναμένεται η νεκροψία - νεκροτομή για τα ακριβή αίτια θανάτου του θύματος.

