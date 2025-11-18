Νέος Κόσμος: Θρίλερ με άνδρα που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Ρεπορτάζ για το μυστήριο θάνατο 58χρονου σε τροχαίο στον Νέο Κόσμο - Βίντεο Mega

Διαστάσεις θρίλερ παίρνει ο θάνατος ενός 58χρονου σε τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε τροχαίο στον Νέο Κόσμο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του κι έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα στην οδό Σουλίου. Ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε χτυπήματα στο κεφάλι.

Ο 58χρονος μετά το τροχαίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

58χρονος κατέληξε μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στον Νέο Κόσμο - Eurokinissi

Όπως μετέδωσε το Mega, μάρτυρες κατέθεσαν στις αρχές πως ο 58χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και δέχθηκε μπουνιές στο κεφάλι και στο πρόσωπο από επιβάτες μιας μηχανής πριν γίνει το τροχαίο.

Οι επιβάτες της μηχανής φέρεται να τον ξυλοκόπησαν γιατί τους έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητό του.

Ο άνδρας είχε τρία σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι και το ένα του είχε προκαλέσει κρανιοεγκεφαλική κάκωση.

Η αστυνομία αναζητά τους επιβάτες της μηχανής και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αρχές «χτενίζουν» τις κάμερες της περιοχής για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη.

Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο ο οδηγός να υπέστη ανακοπή καρδιάς πριν ή κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης.