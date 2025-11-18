Νέος Κόσμος: Θρίλερ με άνδρα που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Πληροφορίες ότι είχε πέσει θύμα ξυλοδαρμού πριν το δυστύχημα

18.11.25 , 07:42
STAR.GR
Ελλαδα
Ρεπορτάζ για το μυστήριο θάνατο 58χρονου σε τροχαίο στον Νέο Κόσμο - Βίντεο Mega

Διαστάσεις θρίλερ παίρνει ο θάνατος ενός 58χρονου σε τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε τροχαίο στον Νέο Κόσμο. 

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του κι έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα στην οδό Σουλίου. Ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε χτυπήματα στο κεφάλι. 

Ανατροπή λεωφορείου στον Βόλο: Ελιγμός για να αποφύγει σκύλο, είπε ο οδηγός

Ο 58χρονος μετά το τροχαίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.

58χρονος κατέληξε μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στον Νέο Κόσμο - Eurokinissi

58χρονος κατέληξε μετά από τροχαίο που σημειώθηκε στον Νέο Κόσμο - Eurokinissi

Όπως μετέδωσε το Mega, μάρτυρες κατέθεσαν στις αρχές πως ο 58χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και δέχθηκε μπουνιές στο κεφάλι και στο πρόσωπο από επιβάτες μιας μηχανής πριν γίνει το τροχαίο. 

Τροχαίο Γλυκά Νερά: Δύο νεκροί από τη σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων

Οι επιβάτες της μηχανής φέρεται να τον ξυλοκόπησαν γιατί τους έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητό του. 

Ο άνδρας είχε τρία σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι και το ένα του είχε προκαλέσει κρανιοεγκεφαλική κάκωση. 

Τροχαίο Λαμία: Λεωφορείο έπεσε στις μπάρες στην εθνική οδό

Η αστυνομία αναζητά τους επιβάτες της μηχανής και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αρχές «χτενίζουν» τις κάμερες της περιοχής για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη. 

Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο ο οδηγός να υπέστη ανακοπή καρδιάς πριν ή κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης. 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
