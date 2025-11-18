Νέος Κόσμος: Θρίλερ με άνδρα που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Διαστάσεις θρίλερ παίρνει ο θάνατος ενός 58χρονου σε τροχαίο που σημειώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας σε τροχαίο στον Νέο Κόσμο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο άνδρας έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του κι έπεσε πάνω σε σταθμευμένο όχημα στην οδό Σουλίου. Ωστόσο οι γιατροί διαπίστωσαν ότι έφερε χτυπήματα στο κεφάλι.
Ανατροπή λεωφορείου στον Βόλο: Ελιγμός για να αποφύγει σκύλο, είπε ο οδηγός
Ο 58χρονος μετά το τροχαίο μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση και κατέληξε λίγη ώρα αργότερα.
Όπως μετέδωσε το Mega, μάρτυρες κατέθεσαν στις αρχές πως ο 58χρονος έπεσε θύμα ξυλοδαρμού και δέχθηκε μπουνιές στο κεφάλι και στο πρόσωπο από επιβάτες μιας μηχανής πριν γίνει το τροχαίο.
Τροχαίο Γλυκά Νερά: Δύο νεκροί από τη σφοδρή σύγκρουση δύο οχημάτων
Οι επιβάτες της μηχανής φέρεται να τον ξυλοκόπησαν γιατί τους έκλεισε τον δρόμο με το αυτοκίνητό του.
Ο άνδρας είχε τρία σοβαρά χτυπήματα στο κεφάλι και το ένα του είχε προκαλέσει κρανιοεγκεφαλική κάκωση.
Η αστυνομία αναζητά τους επιβάτες της μηχανής και η έρευνα βρίσκεται σε εξέλιξη. Οι αρχές «χτενίζουν» τις κάμερες της περιοχής για να διαπιστώσουν τι ακριβώς συνέβη.
Εξετάζεται επίσης το ενδεχόμενο ο οδηγός να υπέστη ανακοπή καρδιάς πριν ή κατά τη διάρκεια της πρόσκρουσης.Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.