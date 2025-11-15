Τροχαίο Λαμία: Λεωφορείο έπεσε στις μπάρες στην εθνική οδό

Έξι τραυματίες από την πρόσκρουση

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Υλίκης. 

Δύο τροχαία με τραυματίες μέσα σε λίγες ώρες στη Λεωφόρο Κηφισίας

τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο στην Υλίκη 1

Ο οδηγός τουριστικού λεωφορείου, που κινούταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες και μετά από μια ανεξέλεγκτη πορεία πολλών μέτρων να ακινητοποιηθεί στο διαχωριστικό διάζωμα. 

Γλυκά Νερά: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με θύμα 23χρονο οδηγό μηχανής

τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο στην Υλίκη 2

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά πέντε επιβάτες του λεωφορείου και ο οδηγός, οι οποίοι διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο της Θήβας. 

τροχαίο με τουριστικό λεωφορείο στην Υλίκη 3

Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.
 

ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΛΑΜΙΑ
 |
ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ
