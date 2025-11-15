Τροχαίο Λαμία: Λεωφορείο έπεσε στις μπάρες στην εθνική οδό

Σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε νωρίς το πρωί στην εθνική οδό Αθηνών – Λαμίας στο ύψος της Υλίκης.
Ο οδηγός τουριστικού λεωφορείου, που κινούταν στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη, έχασε τον έλεγχο του οχήματος, με αποτέλεσμα να προσκρούσει στις προστατευτικές μπάρες και μετά από μια ανεξέλεγκτη πορεία πολλών μέτρων να ακινητοποιηθεί στο διαχωριστικό διάζωμα.
Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν ελαφρά πέντε επιβάτες του λεωφορείου και ο οδηγός, οι οποίοι διακομίσθηκαν με ασθενοφόρα στο νοσοκομείο της Θήβας.
Προανάκριση για το τροχαίο διενεργεί η Τροχαία Αυτοκινητοδρόμων Βοιωτίας.