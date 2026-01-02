Φαίη Σκορδά: Έστειλε ευχές για καλή χρονιά από τη Νέα Υόρκη!

Έναν υπέροχο προορισμό επισκέφθηκε η Φαίη Σκορδά για να περάσει τις γιορτές, από όπου δημοσίευσε μοναδικές στιγμές. Η γνωστή παρουσιάστρια πέταξε έως τη Νέα Υόρκη και μοιράστηκε με τους followers της ανέμελες στιγμές, προτού επιστρέψει και πάλι στο τηλεοπτικό πλατό της εκπομπής της.

Οι διαδικτυακοί της φίλοι, μπόρεσαν να την απολαύσουν μέσα από το μοναδικό φωτογραφικό άλμπουμ, το οποίο δημοσίευσε στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, παρουσιάζοντας τη γιορτινή ατμόσφαιρα και την εορταστική διάθεση από αξιοθέατα, καθώς και στολισμένες τοποθεσίες της «πόλης που δεν κοιμάται ποτέ».

Η Φαίη Σκορδά έδωσε μία ιδέα για το πώς πέρασε στο ταξίδι της, ποζάροντας χαμογελαστή στους δρόμους του Μανχάταν, ενώ δεν έλειψαν οι φωτογραφίες δίπλα σε βιτρίνες, καθώς και οι πιο χαλαρές στιγμές της από διάφορες βόλτες και εξόδους που πραγματοποίησε. Η παρουσιάστρια έδειξε ότι σε αυτή την ταξιδιωτική εμπειρία στη Νέα Υόρκη κατάφερε να συνδυάσει με μεγάλη επιτυχία το εορταστικό κλίμα και την ξεκούραση, προτού επιστρέψει στα τηλεοπτικά της καθήκοντα.

Όπως έγραψε στην ανάρτησή της που δημοσίευσε χθες η Φαίη Σκορδά: «Καλή Χρονιά με υγεία κ αγάπη ❤️✨

Let love be the last word ❤️».

Δείτε στιγμές από το ταξίδι της Φαίης Σκορδά στη Νέα Υόρκη, για τις γιορτές:

Φωτογραφίες: Instagram.com