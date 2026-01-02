Φιλιππιάδα: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 16χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι

Εκπυρσοκρότησε το όπλο του πατέρα του ενώ το κρατούσε

Πηγή: Φωτογραφία αρχείου Eurokinissi
Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 16χρονος από τη Φιλιππιάδα, ο οποίος υπέστη βαρύ τραυματισμό στο κεφάλι έπειτα από ακούσια πυροδότηση κυνηγετικού όπλου.

Φιλιππιάδα: Χαροπαλεύει 16χρονος που τραυματίστηκε από όπλο

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, ο ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το νοσοκομείο της Άρτας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Το τραύμα χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρό και ο 16χρονος παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα της Πέμπτης (01.01.2026). Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να πήρε χωρίς να το γνωρίζει ο πατέρας του την καραμπίνα που είχε στο σπίτι, προκειμένου να απομακρύνει πουλιά από την αυλή.

Υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο 16χρονος έχασε την ισορροπία του, έπεσε και το όπλο εκπυρσοκρότησε, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι. Το κυνηγετικό όπλο ανήκε στον πατέρα του, ο οποίος συνελήφθη για πλημμελή φύλαξη οπλισμού. Ωστόσο, με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
