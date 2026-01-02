Φιλιππιάδα: Σε κρίσιμη κατάσταση ο 16χρονος που πυροβολήθηκε στο κεφάλι

Σε κρίσιμη κατάσταση νοσηλεύεται ένας 16χρονος από τη Φιλιππιάδα, ο οποίος υπέστη βαρύ τραυματισμό στο κεφάλι έπειτα από ακούσια πυροδότηση κυνηγετικού όπλου.

Λόγω της σοβαρότητας των τραυμάτων του, ο ανήλικος μεταφέρθηκε εσπευσμένα από το νοσοκομείο της Άρτας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Ιωαννίνων, όπου οι γιατροί δίνουν μάχη για να σταθεροποιήσουν την κατάστασή του. Το τραύμα χαρακτηρίζεται εξαιρετικά σοβαρό και ο 16χρονος παραμένει υπό στενή ιατρική παρακολούθηση.

Το περιστατικό σημειώθηκε περίπου στις 4 το απόγευμα της Πέμπτης (01.01.2026). Σύμφωνα με πληροφορίες, ο νεαρός φέρεται να πήρε χωρίς να το γνωρίζει ο πατέρας του την καραμπίνα που είχε στο σπίτι, προκειμένου να απομακρύνει πουλιά από την αυλή.

Υπό συνθήκες που ερευνώνται, ο 16χρονος έχασε την ισορροπία του, έπεσε και το όπλο εκπυρσοκρότησε, τραυματίζοντάς τον στο κεφάλι. Το κυνηγετικό όπλο ανήκε στον πατέρα του, ο οποίος συνελήφθη για πλημμελή φύλαξη οπλισμού. Ωστόσο, με προφορική εντολή του εισαγγελέα αφέθηκε στη συνέχεια ελεύθερος.

Οι αρμόδιες αρχές διερευνούν τα ακριβή αίτια και τις συνθήκες του ατυχήματος.