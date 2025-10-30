Γλυκά Νερά: Βίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο με θύμα 23χρονο οδηγό μηχανής

Ο άτυχος νέος δε φορούσε κράνος

STAR.GR
Ελλαδα
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Ακόμα μια ανθρώπινη ζωή χάθηκε στην άσφαλτο. Λίγο πριν τα μεσάνυχτα της Τετάρτης, ένας 23χρονος μοτοσικλετιστής έχασε τον έλεγχο της μηχανής του στη λεωφόρο Λαυρίου, στα Γλυκά Νερά, και προσέκρουσε στη διαχωριστική νησίδα. Το νεαρό παλικάρι, που σύμφωνα με πληροφορίες δε φορούσε κράνος, τραυματίστηκε σοβαρά και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο «Γ. Γεννηματάς», όπου άφησε την τελευταία του πνοή.

Γλυκά Νερά: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο με μοτοσικλέτα

Κάμερα ασφαλείας κατέγραψε τη στιγμή της τραγωδίας. Στο βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε για το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star ο Γιάννης Σωτηρόπουλος, φαίνεται η μοτοσικλέτα να χάνει τον έλεγχο και να παρασύρεται για αρκετά μέτρα πριν προσκρούσει στη νησίδα.

«Η μηχανή ακούμπησε στο κράσπεδο, γλίστρησε και σύρθηκε για αρκετά μέτρα. Δεν εμπλέκεται άλλο όχημα. Η μηχανή κατέληξε μόνη της, δυστυχώς», περιέγραψε αυτόπτης μάρτυρας στο Star.

Ο θόρυβος της πρόσκρουσης ήταν εκκωφαντικός και, σύμφωνα με τους κατοίκους, οι διερχόμενοι οδηγοί σταμάτησαν αμέσως για να προσφέρουν βοήθεια.

Bίντεο ντοκουμέντο από το τροχαίο στα Γλυκά Νερά

Γλυκά Νερά: Είχε πάει στους φίλους του να δει αγώνα

Ο 23χρονος, ο οποίος σύμφωνα με πληροφορίες ονομαζόταν Τριαντάφυλλος, είχε βγει το βράδυ με φίλους του για να παρακολουθήσει την αγαπημένη του ομάδα. Καθώς επέστρεφε στο σπίτι του στην Κάντζα, συνέβη το μοιραίο.

Από το πρωί, φίλοι και γνωστοί αφήνουν λουλούδια και σημειώματα στο σημείο του δυστυχήματος, προσπαθώντας να αποχαιρετήσουν τον αγαπημένο τους άνθρωπο.

Γλυκά Νερά: Ο 23χρονος που σκοτώθηκε σε τροχαίο

Οι κάτοικοι της περιοχής κάνουν λόγο για ένα ιδιαίτερα επικίνδυνο σημείο, όπου γίνονται συχνά αναστροφές και τροχαία ατυχήματα.

«Πράγματι εδώ υπάρχει μια νησίδα και έχουν συμβεί πολλά περιστατικά. Είναι πολύ επικίνδυνο σημείο», δήλωσε κάτοικος των Γλυκών Νερών.

Η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος, ωστόσο το μόνο βέβαιο είναι πως ο νεαρός δεν φορούσε κράνος.

Το όριο ταχύτητας στη λεωφόρο Λαυρίου είναι 50 χιλιόμετρα την ώρα, ωστόσο, όπως καταγγέλλουν οι κάτοικοι, πολλοί οδηγοί το αγνοούν.

Δείτε ολόκληρο το Κεντρικό Δελτίο Ειδήσεων του Star

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΓΛΥΚΑ ΝΕΡΑ
 |
23ΧΡΟΝΟΣ
 |
ΒΙΝΤΕΟ ΝΤΟΚΟΥΜΕΝΤΟ
