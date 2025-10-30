Γλυκά Νερά: Νεκρός 23χρονος σε τροχαίο με μοτοσικλέτα

Ένα ακόμα θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε τα μεσάνυχτα της Τετάρτης στη λεωφόρο Λαυρίου στο ύψος των Γλυκών Νερών, με θύμα έναν 23χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 23χρονος κινούταν με τη μηχανή του επί της λεωφόρου Λαυρίου, στο ρεύμα προς Παιανία. Υπό αδιευκρίνιστες ακόμα συνθήκες ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής του, η οποία εξετράπη της πορείας της, στο ύψος του Πράσινου Λόφου και καρφώθηκε στο διαχωριστικό διάζωμα.

Ο νεαρός μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Γεννηματάς, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η Τροχαία διενεργεί προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του δυστυχήματος. Εξετάζεται το ενδεχόμενο να υπήρχε κι άλλο όχημα, το οποίο περνούσε από το σημείο την ώρα της μοιραίας πρόσκρουσης.