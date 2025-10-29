Κολωνάκι: Γνωστός φωτογράφος, influencer και μοντέλα θύματα του τροχαίου

Λίγους μήνες μετά το τροχαίο στο Κολωνάκι, όπου ένα σταθμευμένο τζιπ ακολούθησε τρελή πορεία και παρέσυρε ανυποψίαστους ανθρώπους, έξι από τα έντεκα θύματα, ανάμεσά τους ένας πολύ γνωστός φωτογράφος, δύο μοντέλα και μια διάσημη influencer με χιλιάδες followers, ετοιμάζουν αγωγές «μαμούθ».

Όπως αποκάλυψε η εκπομπή «Super Κατερίνα», πρόκειται για τον φωτογράφο Χάρη Φαρσαράκη, την Ευαγγελία Σμυρνιωτάκη κι ένα ζευγάρι πασίγνωστων μοντέλων.

Η Ευαγγελία Σμυρνιωτάκη, influencer με followers στην Ελλάδα και το εξωτερικό, νοσηλεύτηκε για αρκετό καιρό στο ΚΑΤ. Μάλιστα, η ίδια είχε εκμυστηρευτεί στην Κατερίνα Καινούργιου ότι όλα έγιναν σε κλάσματα του δευτερολέπτου και η ίδια νόμιζε ότι είχε γίνει κάποια τρομοκρατική επίθεση.

Τον γνωστό φωτογράφο τον απεγκλώβισαν κάτω από το τζιπ. Το πολυτελές τζιπ έφυγε με την όπισθεν από την οδό Λουκιανού και κατέληξε πάνω σε κόσμο που καθόταν σε παρακείμενο εστιατόριο.

Έντεκα άτομα τραυματίστηκαν και μεταφέρθηκαν στο ΚΑΤ. O Χάρης Φαρσαράκης νοσηλεύτηκε στη ΜΘΕ για έναν μήνα και είχε χάσει 20 κιλά μυϊκής μάζας. Mαζί με πέντε ακόμα από τους τραυματίες ετοιμάζονται να καταθέσουν αγωγές που θα ξεπεράσουν το ένα εκατομμύριο ευρώ.

O φωτογράφος Χάρης Φαρσαράκης

Τόσο ο ίδιος, όσο και οι υπόλοιποι τραυματίες έδωσαν τεράστια μάχη για να συνέλθουν και να σηκωθούν ξανά στα πόδια τους.

Όπως είπε ο δικηγόρος του Χάρη Φαρασάκη και των άλλων πέντε από τους 11 τραυματίες, Τέλλος Αγαπηνός, οι άνθρωποι αυτοί ταλαιπωρήθηκαν πάρα πολύ.

«Ο κ. Φαρσαράκης ήταν στην εντατική για διάστημα άνω του μηνός. Έχασε 20 κιλά μυϊκής μάζας. Ατρόφησε όλο το σώμα του. Ακόμα δεν γνωρίζει την ακριβή βλάβη που έχει υποστεί. Οι υπόλοιποι έχουν πολύ σοβαρά κατάγματα. Έχουν πολύ σοβαρές δυσχέρειες στην κίνησή τους. Έχουν πολύ σοβαρές δυσχέρειες στη ζωή τους. Ψυχιατρικά τραύματα, όπως καταλαβαίνετε. Δεν έχουν εργαστεί μετά από τόσους μήνες», είπε και πρόσθεσε:

«Το τραπέζι αυτό ήταν το πρώτο τραπέζι, στο οποίο προσέκρουσε το αυτοκίνητο. Ήταν το πρώτο τραπέζι, το οποίο το καταπλάκωσε το όχημα και μάλιστα τον βαριά τραυματισμένο, τον καταπλάκωσε το ίδιο το όχημα μετά την πρόσκρουση του στο δέντρο και τον απεγκλώβισαν διάφοροι άνθρωποι που προσέτρεξαν εκείνη την ώρα».

