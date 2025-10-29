Τρομακτικό τροχαίο στη Βάρη: Φορτηγό καταπλάκωσε σταθμευμένο ΙΧ

Νέο σοκαριστικό τροχαίο είχαμε το πρωί στη Βάρη. Ο οδηγός ενός φορτηγού έχασε τον έλεγχο στη λεωφόρο Βάρης-Κορωπίου, ανετράπη και καταπλάκωσε παρκαρισμένο όχημα. Το ρεπορτάζ είναι του Γιάννη Σωτηρόπουλου.

Σοκάρουν οι εικόνες από το σοβαρό τροχαίο που είχαμε λίγο μετά τις 7 το πρωί στη λεωφόρο Ευελπίδων στα βλάχικα της Βάρης. Φορτηγό που μετέφερε χώματα ξέφυγε από την πορεία του, ανετράπη και καταπλάκωσε σταθμευμένο ΙΧ.

«Στην ουσία μπήκε με πολλά του έφυγε και έγινε αυτό που έγινε, μετατόπιση του φορτίου και πέρασε ήταν χιλιόμετρα πολλά είχε μεγάλο βάρος πίσω και γι’ αυτό τον πήρε το βάρος», λέει αυτόπτης μάρτυρας.

Η τρελή πορεία του φορτηγού ξεκίνησε από το σημείο που φαίνονται οι ροδιές του φορτηγού, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες. Ο οδηγός του φορτηγού έχασε τον έλεγχο, καβάλησε το πεζοδρόμιο, πέρασε στον παράδρομο και κατέληξε στο παρκαρισμένο όχημα το οποίο και καταπλάκωσε.

Πυροσβέστες απεγκλώβισαν τραυματισμένο τον οδηγό του φορτηγού

Στο σημείο έσπευσαν πυροσβέστες και απεγκλώβισαν τραυματισμένο τον οδηγό του φορτηγού, ενώ με γερανό και εκσκαφέα ανασήκωσαν το αναποδογυρισμένο φορτηγό.