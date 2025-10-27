Ρουμανία: Φορτηγό «δίπλωσε» και παρέσυρε αυτοκίνητο - Βίντεο

Σκοτώθηκαν δύο άτομα - Ένας 42χρονος και ο συνοδηγός του

Επιμέλεια STAR.GR
Κοσμος
Πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα. 

Αργεντινή: Λεωφορείο έπεσε από γέφυρα σε ποταμό - Τουλάχιστον 9 νεκροί

Συγκεκριμένα, φορτηγό που κινούνταν σε επαρχιακή οδό εξετράπη της πορείας του και δίπλωσε στα δύο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παρασύρει και να συνθλίψει αυτοκίνητο που κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Βίντεο που καταγράφει καρέ - καρέ το δυστύχημα είναι σοκαριστικό. 

Από το τροχαίο, έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα, ένας 42χρονος και ο συνοδηγός του. 

Το τροχαίο σημειώθηκε μεταξύ των περιοχών Cristești και Drăgușen. 13 άνδρες της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων. 

Σκότωσε την 23χρονη πρώην σύντροφό του μπροστά στα μάτια της κόρης της

Οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη αργά καθώς εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός τους. 

Ο οδηγός του φορτηγού δεν τραυματίστηκε, ενώ υποβλήθηκε σε αλκοτέστ το οποίο έδειξε πως δεν είχε πιεί αλκοόλ. 

