Ρουμανία: Φορτηγό «δίπλωσε» και παρέσυρε αυτοκίνητο - Βίντεο

Πολύ σοβαρό τροχαίο σημειώθηκε την περασμένη Παρασκευή στη Ρουμανία, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο άτομα.

Συγκεκριμένα, φορτηγό που κινούνταν σε επαρχιακή οδό εξετράπη της πορείας του και δίπλωσε στα δύο. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα να παρασύρει και να συνθλίψει αυτοκίνητο που κινούνταν προς την αντίθετη κατεύθυνση. Βίντεο που καταγράφει καρέ - καρέ το δυστύχημα είναι σοκαριστικό.

Από το τροχαίο, έχασαν τη ζωή τους δύο άτομα, ένας 42χρονος και ο συνοδηγός του.

A deadly crash occurred on the outskirts of Drăgușeni, Romania



A truck skidded on the wet road, overturned, and slammed into an oncoming car.



The 42-year-old driver of the car and his passenger were killed in the collision.



The truck driver survived and declined… pic.twitter.com/vO5NLgaCZP — NEXTA (@nexta_tv) October 26, 2025

Το τροχαίο σημειώθηκε μεταξύ των περιοχών Cristești και Drăgușen. 13 άνδρες της πυροσβεστικής έσπευσαν στο σημείο για τον απεγκλωβισμό των θυμάτων.

Οι δύο επιβάτες του αυτοκινήτου μεταφέρθηκαν εσπευσμένα σε νοσοκομείο, όμως ήταν ήδη αργά καθώς εκεί διαπιστώθηκε ο θάνατός τους.

Ο οδηγός του φορτηγού δεν τραυματίστηκε, ενώ υποβλήθηκε σε αλκοτέστ το οποίο έδειξε πως δεν είχε πιεί αλκοόλ.