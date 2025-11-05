Δύο τροχαία με τραυματίες μέσα σε λίγες ώρες στη Λεωφόρο Κηφισίας

Δεν έχουν τελειωμό τα ατυχήματα σε κεντρικούς δρόμους. Μέσα σε λίγες ώρες είχαμε δύο σοβαρά τροχαία, με δύο τραυματίες, στην Κηφισίας, στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Στο πρώτο τροχαίο, μια οδηγός ΙΧ έκανε παράνομα αναστροφή στη λεωφόρο και συγκρούστηκε μετωπικά με μοτοσυκλέτα. Στο δεύτερο, ο οδηγός ενός οχήματος έπαθε εγκεφαλικό την ώρα που οδηγούσε και έπεσε πίσω από προπορευόμενο όχημα. Στο σημείο βρέθηκε ο Γιάννης Σωτηρόπουλος.

Λεωφόρος Κηφισίας - Νέο Ψυχικό: Σφοδρή σύγκρουση αυτοκινήτου με μοτοσικλέτα

Είναι λίγα λεπτά μετά το σοβαρό τροχαίο που είχαμε το πρωί στην Κηφισίας, στη συμβολή της με την Αδριανού στο ύψος του Νέου Ψυχικού. Η γυναίκα που οδηγούσε το ασήμι ΙΧ παραδέχεται πως βιαζόταν και επιχείρησε να κάνει αναστροφή στη λεωφόρο! Αποτέλεσμα; Μια διερχόμενη από το αντίθετο ρεύμα μοτοσικλέτα που πήγαινε κανονικά στην πορεία της να "καρφωθεί" στο μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου.

«Αναστροφή έκανα, βιασύνη, βιασύνη, όχι δεν πέρασα κόκκινο, δεν είχα ταχύτητα, βγήκα με τη "μύτη" μου μπροστά, όλοι ήταν σταματημένοι. Μόνο αυτό θέλω να είναι καλά το παιδί, δε θέλω τίποτα άλλο, καλύτερα εγώ να χτυπούσε κι όχι το παιδί», λέει η οδηγός του ΙΧ.

Στο βίντεο - ντοκουμέντο που εξασφάλισε το STAR βλέπουμε τον μοτοσικλετιστή, ο οποίος φορούσε κράνος, να είναι ακινητοποιημένος στο οδόστρωμα, να έχει τραυματιστεί και οι διερχόμενοι οδηγοί να τον βοηθούν.

Η σύγκρουση ήταν τόσο σφοδρή, που το μπροστινό μέρος του αυτοκινήτου και της μοτοσυκλέτας έγιναν κομμάτια, ενώ ο αναβάτης της μηχανής εκσφενδονίστηκε για αρκετά μέτρα.

Ο μοτοσικλετιστής διακομίσθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες.

Ηλικιωμένος οδηγός έπαθε εγκεφαλικό και προκάλεσε τροχαίο

Λίγη ώρα αργότερα, στο ίδιο σημείο της λεωφόρου Κηφισίας, στο Νέο Ψυχικό, ένας ηλικιωμένος οδηγός έπαθε εγκεφαλικό και έπεσε πίσω από προπορευμένο όχημα που σταμάτησε στο φανάρι. Οι διερχόμενοι οδηγοί σοκαρίστηκαν στη θέα ενός οδηγού να είναι "παγωμένος" πίσω από το τιμόνι.

«Ο ηλικιωμένος οδηγός δεν είχε τις αισθήσεις του. Οι διασώστες έσπασαν το τζάμι για τον βγάλουν έξω από το όχημα και τον μεταφέρουν στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες», λέει αυτόπτης.