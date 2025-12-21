Πανταζής: «Η κόρη μου Κόνι είναι δίπλα μου βράχος, με προστατεύει»

Πότε παίρνει εξιτήριο ο τραγουδιστής

21.12.25 , 14:42 Πανταζής: «Η κόρη μου Κόνι είναι δίπλα μου βράχος, με προστατεύει»
Λευτέρης Πανταζής: «Η Κόνι Μεταξά είναι δίπλα μου, βράχος, με προστατεύει» - Πότε παίρνει εξιτήριο
Στο νοσοκομείο βρίσκεται τις τελευταίες δυο ημέρες ο Λευτέρης Πανταζής. Ο αγαπημένος καλλιτέχνης χρειάστηκε να νοσηλευτεί, καθώς μετά από ένα έντονο καθημερινό πρόγραμμα με πρόβες, έπαθε υπερκόπωση με συνέπεια να ζαλιστεί και να λιποθυμήσει.

Στο νοσοκομείο ο Λευτέρης Πανταζής - «Νομίζαμε ότι είμαστε "σούπερμαν"

Πότε παίρνει εξιτήριο ο τραγουδιστής

Όπως έχει γίνει γνωστό, ο Λευτέρης Πανταζής θα μείνει στο νοσοκομείο έως την Δευτέρα 22 Δεκεμβρίου, ώστε να του γίνουν όλες οι απαραίτητες εξετάσεις και να σιγουρευτούν οι θεράποντες ιατροί του ότι όλα είναι καλά με την υγεία του.

«Το παιδί μου δε θα ανησυχήσει; Μαζί είμαστε. Είναι δίπλα μου, βράχος. Με προστατεύει»

Ο Λευτέρης Πανταζής μίλησε στο «Πρωινό Σαββατοκύριακο» και τον ΑΡΤ, τονίζοντας πως από την πρώτη στιγμή στο πλευρό του βρίσκεται η κόρη του, Κόνι Μεταξά.

«Η κούραση ήταν, έπεσα κάτω. Έπαθα υπερκόπωση. Κάναμε το Open, το γιορταστικό, 16 ώρες όρθιος. Τα έπαιξα εκεί πέρα. Δεν μπορείς να φανταστείς. Την Πέμπτη έπεσα κάτω. Ζαλίστηκα και έπεσα κάτω απ’ την κούραση. Έκανα εξετάσεις, είμαι καλύτερα. Ύπνο θέλω. Είχα να κοιμηθώ 15 μέρες. Θα πάρω εξιτήριο την Δευτέρα. Αφού δουλεύω σαν το σκύλο, δεν ξέρεις; Η Άντζελα Δημητρίου με πήρε τηλέφωνο.

Από χθες το βράδυ που ήρθα, σήμερα είμαι ήδη καλύτερα. Αύριο προληπτικά, πρέπει να είμαι κι αύριο μέσα και τη Δευτέρα το μεσημέρι βγαίνω. Την καρδιά κοιτάνε, αλλά είναι καλή η καρδιά. Απλώς δεν μπορούσα να κοιμηθώ ρε Αρτ. Δεν μπορούσα να κοιμηθώ. Απ’ την κούραση, απ’ το στρες δεν μπορούσα να κοιμηθώ.

Το παιδί μου δε θα ανησυχήσει; Μαζί είμαστε. Είναι δίπλα μου, βράχος. Με προστατεύει. Είναι δίπλα μου» ανέφερε ο Λευτέρης Πανταζής στις νέες δηλώσεις του.

 Λευτέρης Πανταζής-Κόνι Μεταξά

Λευτέρης Πανταζής-Κόνι Μεταξά/ ndp

Μάλιστα, το βράδυ του Σαββάτου 20 Δεκεμβρίου η Κόνι Μεταξά φαίνεται πως έκανε παρέα στον πατέρα της στο νοσοκομείο, με τους δυο τους να βλέπουν στην τηλεόραση την καλοκαιρινή συναυλία της Άννας Βίσση στο Καλλιμάρμαρο.

pantazhs

 

