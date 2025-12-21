Γιώτα Τσιμπρικίδου: Αποκάλυψε το φύλο του μωρού που περιμένει

Σε περίπου τρεις μήνες από τώρα, η Γιώτα Τσιμπρικίδου θα γίνει μαμά για πρώτη φορά. Η γνωστή ραδιοφωνική παραγωγός βιώνει μία από τις πιο χαρούμενες περιόδους της ζωής της και δεν κρύβει τη συγκίνησή της που σύντομα θα φέρει στον κόσμο το παιδάκι της.

Το μεσημέρι της Κυριακής 21 Δεκεμβρίου, η Γιώτα Τσιμπρικίδου μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους στο Instagram μια ιδιαίτερα τρυφερή ανάρτηση, ενώ αποκάλυψε παράλληλα και το φύλο του μωρού που περιμένει.

Στη φωτογραφία που ανήρτησε στα social media, η Γιώτα Τσιμπρικίδου ποζάρει μπροστά από το χριστουγεννιάτικο δέντρο του σπιτιού της, κρατώντας ένα γράμμα, παριστάνοντας πως είναι «μήνυμα» από το μωρό που έρχεται.

Στη λεζάντα της ανάρτησής της έγραψε χαρακτηριστικά: «Βρήκα ένα γράμμα στο δέντρο, είναι από την κόρη μας… έρχεται».

Δες την ανάρτησή της:

Υπενθυμίζεται ότι η Γιώτα Τσιμπρικίδου είναι εδώ και πολλά χρόνια ζευγάρι με τον τραγουδιστή Άγγελο Ανδριανό. Οι δυο τους παντρεύτηκαν στις 27 Δεκεμβρίου 2023 σε κτήμα στην Παιανία, έχοντας στο πλευρό τους συγγενείς και φίλους. To ζευγάρι ήθελε εδώ και καιρό να φέρει στον κόσμο ένα παιδί.

«Είναι κάτι που το ήθελα χρόνια. Με τον άντρα μου το παλέψαμε πολύ. Όταν θα είμαι έτοιμη θα μιλήσω γι’ αυτό, γιατί θεωρώ ότι είμαστε πολλές οι γυναίκες που προσπαθούμε να φέρουμε στον κόσμο ένα παιδάκι. Το παιδί έρχεται, όταν θέλει εκείνο. Πολλές φορές και με τη βοήθεια της ιατρικής», είχε πει κατά τις πρώτες δηλώσεις της μετά την ανακοίνωση της εγκυμοσύνης της η ραδιοφωνική παραγωγός και εκφωνήτρια.