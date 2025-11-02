Τραγωδία στη Φθιώτιδα: Δύο φίλοι σκοτώθηκαν σε τροχαίο μετά από διασκέδαση

Νεκροί ένας 28χρονος και ένας 37χρονος

Βαρύς ο φόρος αίματος στην άσφαλτο και αυτό το Σαββατοκύριακο. Στη Φθιώτιδα, δύο φίλοι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα σε τροχαίο, μετά από διασκέδαση, ενώ στο Γύθειο νεαρός οδηγός μηχανής έχασε τη ζωή του όταν στον δρόμο του βρέθηκε ένα αγριογούρουνο. 

Πειραιάς: «Πιάστηκε η τσάντα της στην πόρτα του λεωφορείου και παρασύρθηκε»

Στη Λοκρίδα δύο φίλοι έχασαν τη ζωή τους τα ξημερώματα σε τροχαίο

Δύο φίλοι - ένας 28χρονος και ένας 37χρονος - έφυγαν χθες από την Τραγάνα και πήγαν να διασκεδάσουν σε μπαρ της Αταλάντης.

Τα ξημερώματα Κυριακής, ενώ κινούνταν στον επαρχιακό δρόμο της Αταλάντης προς Σκάλα, άγνωστο υπό ποιες συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου, το οποίο βγήκε εκτός δρόμου, προσέκρουσε με μεγάλη ταχύτητα σε ελιά και αναποδογύρισε. Αποτέλεσμα οι δυο φίλοι να χάσουν τη ζωή τους επί τόπου.  

Την προανάκριση για τις ακριβείς συνθήκες του θανατηφόρου τροχαίου διενεργεί το αστυνομικό τμήμα Αταλάντης, ενώ παραγγέλθηκε και η διενέργεια νεκροψίας - νεκροτομής.

Στο Γύθειο, τις πρώτες πρωινές ώρες, ένα παλικάρι μόλις 24 ετών έχασε τη ζωή του πολύ άδικα. Ενώ κινείτο με τη μηχανή του στην επαρχιακή οδό  Γυθείου - Αρεόπολης στη Λακωνία, ξαφνικά πετάχτηκε μπροστά του ένα αγριογούρουνο. Από τη σφοδρή σύγκρουση, η μοτοσικλέτα βγήκε εκτός πορείας, προσέκρουσε σε κολώνα και στη συνέχεια κατέληξε σε χωμάτινο χαντάκι.

Ο νεαρός μοτοσικλετιστής, δυστυχώς, τραυματίστηκε θανάσιμα, παρά τις προσπάθειες διάσωσης που ακολούθησαν.

