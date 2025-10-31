Πειραιάς: «Πιάστηκε η τσάντα της στην πόρτα του λεωφορείου και παρασύρθηκε»

Φρικτό ατύχημα είχαμε χθες Πέμπτη στον Πειραιά, όταν λεωφορείο παρέσυρε μια γυναίκα. Η ηλικιωμένη δίνει μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο καθώς έχασε πάρα πολύ αίμα λόγω του βαρύτατου τραυματισμού της, ενώ το πόδι της ακρωτηριάστηκε. Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star και ο Άρης Λάμπος αποτυπώνει τη φρίκη των περαστικών βλέποντας τη συνταξιούχο να παρασύρεται απο τις ρόδες του λεωφορείου.

Το λεωφορείο 049 που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς - Ομόνοια φτάνει στη στάση της Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά, όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το Star και ο Άρης Λάμπος.

Μετά από λίγο ξεκινά και η φρίκη που αποτυπώνεται στις αντιδράσεις των περαστικών που βλέπουν την 72χρονη να παρασύρεται από τις ρόδες του οχήματος.

Μια γυναίκα σοκαρισμένη, αγκαλιάζει το κεφάλι του παιδιού της για να μη βλέπει την αποτρόπαιη εικόνα.

Ένας νεαρός βλέπει την τραυματισμένη γυναίκα στην άσφαλτο και κρατάει με απελπισία το κεφάλι του. Από τα γύρω καταστήματα τρέχουν να δουν τι συνέβη.

Ο κόσμος που βρισκόταν στο σημείο προσπάθησε να τη βοηθήσει, όμως η κατάσταση της ήταν πολύ σοβαρή. Η γυναίκα φώναζε βοήθεια.

Στις φωτογραφίες φαίνεται πως οι διασώστες έχουν βάλει «τουρνικέ» στο πόδι της για να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.

Πειραιάς: «Πιάστηκε η τσάντα της στην πόρτα και την παρέσυρε το λεωφορείο»

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η συνταξιούχος προσπάθησε να ανέβει στο λεωφορείο κρατώντας μια τσάντα, τόνισε στο ρεπορτάζ του ο Άρης Λάμπος.

Ο οδηγός έκλεισε την πόρτα πριν η γυναίκα προλάβει να επιβιβαστεί, αλλά η τσάντα πιάστηκε. Το λεωφορείο ξεκίνησε και η 72χρονη έπεσε κάτω με αποτέλεσμα οι ρόδες να της πατήσουν τα πόδια.

«Της έχουν ακρωτηριάσει το ένα της πόδι και παλεύει για τη ζωή της, έχασε πολύ αίμα. Ήταν στη γιατρό της και προφανώς μετά τη γιατρό θεωρώ ότι πήγε να πάρει το λεωφορείο να γυρίσει σπίτι», λέει στο Star η ανιψιά της 72χρονης.

«Καποιος φώναξε στο πίσω μέρος του λεωφορείου "σταματήστε", αλλά δεν έδωσαν σημασία μέχρι που ήρθε ένα μηχανάκι και χτύπησε το παράθυρο στον οδηγό», λέει επιβάτης του λεωφορείου σχετικά με το περιστατικό..

Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πειραιά. Υποστήριξε ότι δεν είχε καταλάβει τι συνέβη μέχρι να τον ειδοποιήσει ο μοτοσικλετιστής.

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση η 72χρονη

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται η 72 ετών γυναίκα, όπως είπε ο Μάνος Σωτηρόπουλος, που μετέδωσε τις τελευταίες πληροφορίες από το Αττικό νοσοκομείο για την κατάσταση της υγείας της.

Η γυναίκα παραμένει διασωληνωμενη στη ΜΕΘ, καθώς οι γιατροί υποχρεώθηκαν να ακρωτηριάσουν το πόδι της.

Φέρει αρκετά τραύματα σε όλη της το σώμα αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Ο οδηγός δεν κατάλαβε ότι παρέσυρε τη γυναίκα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο οδηγός του λεωφορείου, ισχυρίστηκε στις Αρχές, ότι ούτε είδε ούτε κατάλαβε κάτι για το περιστατικό.

Όπως είπε, κοίταξε τους καθρέφτες και τις κάμερες και δεν είδε τίποτα. Μάλιστα, τον ενημέρωσε ένας μοτοσικλετιστής αφού το λεωφορείο είχε διανύσει λίγα μέτρα, ο οποίος του είπε ότι είχε χτυπήσει μια γυναίκα.

Ενδεχομένως αυτός ο αυτόπτης μάρτυρας να μπορέσει να δώσει απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα για το ατύχημα.





