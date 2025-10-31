Πειραιάς: «Πιάστηκε η τσάντα της στην πόρτα του λεωφορείου και παρασύρθηκε»

Πώς έγινε η παράσυρση της 72χρονης στον Πειραιά - Πληροφορίες Star

Τελευταία Νέα
Δημοφιλή
31.10.25 , 22:33 Τραγωδία στο Ηράκλειο: Μητέρα και γιος νεκροί από φωτιά σε σπίτι
31.10.25 , 22:30 Ανέστης για Νάρκισσο: «Δεν Του Αξίζει Καν Να Μιλάω Γι' Αυτόν»
31.10.25 , 22:20 GNTM: Αυτό είναι το concept της σημερινής δοκιμασίας αποχώρησης!
31.10.25 , 22:14 Scream: Κυκλοφόρησε το trailer της νέας, έβδομης ταινίας - Δείτε το καστ
31.10.25 , 22:14 Στη φυλακή οδηγείται γνωστός σεφ που συνελήφθη για φοροδιαφυγή
31.10.25 , 21:55 GNTM: Αυτό το μοντέλο κέρδισε το Style on a Rush Challenge!
31.10.25 , 21:20 GNTM: «Πόλεμος» στο σπίτι για το καλύτερο look!
31.10.25 , 21:19 Mercedes GLA 200: Είναι η κατάλληλη στιγμή για να την αγοράσετε
31.10.25 , 20:52 Κορωπί: Ξανά αγκαλιά με τα παιδιά της η 40χρονη που υπέστη άγριο ξυλοδαρμό
31.10.25 , 20:49 «Γεμίστε ένα Ford – Κάντε τη Διαφορά»
31.10.25 , 20:46 Ειρήνη Αγγελοπούλου: Το Instagram, οι σπουδές & η αγάπη για την υποκριτική
31.10.25 , 20:41 Ασπρόπυργος: Βίντεο - ντοκουμέντο του Star για την κατάρρευση της 10χρονης
31.10.25 , 20:29 Πειραιάς: «Πιάστηκε η τσάντα της στην πόρτα του λεωφορείου και παρασύρθηκε»
31.10.25 , 20:24 Πάνος Βλάχος: Πότε μετακινήθηκε ο... κακομαθημένος εγωισμός του;
31.10.25 , 20:13 Ληστές σκότωσαν γυναίκα στη Σαλαμίνα
Θέατρο: Οι παραστάσεις που πρέπει να προλάβεις πριν γίνουν sold out
Δέσποινα Βανδή: Το νέο της επαγγελματικό βήμα και η συνεργασία με τη Μελίνα
Ερωτευμένη η Δανάη Μπάρκα: Ο επιχειρηματίας που της «έκλεψε» την καρδιά
Κηδεία Γιώργου Νιάρχου: Συντετριμμένες η Μάρα Θρασυβουλίδου και η κόρη του
Τραγωδία στο Ηράκλειο: Μητέρα και γιος νεκροί από φωτιά σε σπίτι
Γιώργος Ζυγούρης: Το βιογραφικό, η σύντροφός του και οι Σέρρες
Ληστές σκότωσαν γυναίκα στη Σαλαμίνα
Έχεις σπίτι σου παλιά χαρτονομίσματα; «Χρυσάφι» οι ξεχασμένες δραχμές
Ασπρόπυργος: Βίντεο - ντοκουμέντο του Star για την κατάρρευση της 10χρονης
Πληρώνεται το επίδομα των 250 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται
Περισσότερα

VIDEOS

Δώκτορ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
LEADERS: Δόκτωρ Δ. Σταθακόπουλος «Η Τουρκία δεν είναι δυτική χώρα»
Άγγελος Χωριανόπουλος Αναλυτής Γεωπολιτικού Ρίσκου
LEADERS | Άγγελος Χωριανόπουλος – Τουρκικές υβριδικές επιχειρήσεις
Χαράλαμπος Παπασωτηρίου
LEADERS | Χ. Παπασωτηρίου – Τα δυνατά χαρτιά της Ελλάδας
Αθανάσιος Δρούγος
LEADERS | Α. Δρούγος – «Η Τουρκία είναι μέσα σε
Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος
LEADERS | Αλέξανδρος Δεσποτόπουλος – «Η Αμερική παρακμάζει»
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός
Αντιπτέραρχος Π. Κατσαρός - Τι κρύβει το 12ετές εξοπλιστικό πρόγραμμα
Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης
Leaders: Σύμβουλος Τεχνητής Νοημοσύνης Θ. Στάβερης – Μάχη και στο
Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου
LEADERS: Αν. Καθηγητής Μάνος Παπάζογλου: «Ο Τραμπ ξύπνησε την Ευρώπη»
Διδάκτωρ του Πανεπιστημίου της Γενεύης Μελέτης Μελετόπουλος
Leaders: Μελέτης Μελετόπουλος «Βρισκόμαστε σε εθνική κατάθλιψη»
ΡΑΦΗΝΑ - ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ραφήνα: Αντάλλαξαν ύβρεις η νυν με τον πρώην δήμαρχο στο
ΠΟΡΤΟΦΟΛΑΔΕΣ - ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ - ΚΛΕΦΤΕΣ
Αετονύχηδες συνεχίζουν να ξαφρίζουν πορτοφόλια στα μέσα μαζικής μεταφοράς
Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος
LEADERS: Αντιστράτηγος Κ.Λουκόπουλος – «Η Τουρκία ροκανίζει την Ελλάδα»
Καθηγητής Γ. Βαληνάκης
LEADERS: Καθηγητής Γ. Βαληνάκης – «Πώς θα πολεμήσουμε τη “Γαλάζια
Καθηγητής Κ. Γρίβας
LEADERS: Καθηγητής Κ. Γρίβας - «Oι Τούρκοι θα χάσουν πόλεμο
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος
Δημοσιογράφος Κ. Μπογδάνος - O Bανς «έδειρε» τις ευρωπαϊκές ελίτ
Προβολή 5 από 15
STAR.GR
Ελλαδα
Πηγή: Ρεπορτάζ Άρης Λάμπος, Μάνος Σωτηρόπουλος, κεντρικό δελτίο ειδήσεων Star
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Φρικτό ατύχημα είχαμε χθες Πέμπτη στον Πειραιάόταν λεωφορείο παρέσυρε μια γυναίκα. Η ηλικιωμένη δίνει μάχη για τη ζωή της στο νοσοκομείο καθώς έχασε πάρα πολύ αίμα λόγω του βαρύτατου τραυματισμού της, ενώ το πόδι της ακρωτηριάστηκε. Βίντεο ντοκουμέντο που εξασφάλισε το Star  και ο Άρης Λάμπος αποτυπώνει τη φρίκη των περαστικών βλέποντας τη συνταξιούχο να παρασύρεται απο τις ρόδες του λεωφορείου. 

Πειραιάς: Ακρωτηριάστηκε το πόδι 72χρονης που παρασύρθηκε από λεωφορείο

Το λεωφορείο 049 που εκτελεί το δρομολόγιο Πειραιάς - Ομόνοια φτάνει στη στάση της Γρηγορίου Λαμπράκη στον Πειραιά, όπως φαίνεται στο βίντεο που εξασφάλισε το Star και ο Άρης Λάμπος.

Φρικτό ατύχημα είχαμε χθες Πέμπτη στον Πειραιά, όταν λεωφορείο παρέσυρε μια γυναίκα.

Μετά από λίγο ξεκινά και η φρίκη που αποτυπώνεται στις αντιδράσεις των περαστικών που βλέπουν την 72χρονη να παρασύρεται από τις ρόδες του οχήματος.

Μια γυναίκα σοκαρισμένη, αγκαλιάζει το κεφάλι του παιδιού της για να μη βλέπει την αποτρόπαιη εικόνα.

Φρικτό ατύχημα είχαμε χθες Πέμπτη στον Πειραιά, όταν λεωφορείο παρέσυρε μια γυναίκα.

Ένας νεαρός βλέπει την τραυματισμένη γυναίκα στην άσφαλτο και κρατάει με απελπισία το κεφάλι του.  Από τα γύρω καταστήματα τρέχουν να δουν τι συνέβη.

Ο κόσμος που βρισκόταν στο σημείο προσπάθησε να τη βοηθήσει, όμως η κατάσταση της ήταν πολύ σοβαρή. Η γυναίκα φώναζε βοήθεια.

Στις φωτογραφίες φαίνεται πως οι διασώστες έχουν βάλει «τουρνικέ» στο πόδι της για να σταματήσουν την ακατάσχετη αιμορραγία μέχρι να μεταφερθεί στο νοσοκομείο. 

Φρικτό ατύχημα είχαμε χθες Πέμπτη στον Πειραιά, όταν λεωφορείο παρέσυρε μια γυναίκα.

Πειραιάς: «Πιάστηκε η τσάντα της στην πόρτα και την παρέσυρε το λεωφορείο»

Σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, η συνταξιούχος προσπάθησε να ανέβει στο λεωφορείο κρατώντας μια τσάντα, τόνισε στο ρεπορτάζ του ο Άρης Λάμπος.

Ο οδηγός έκλεισε την πόρτα πριν η γυναίκα προλάβει να επιβιβαστεί, αλλά η τσάντα πιάστηκε. Το λεωφορείο ξεκίνησε και η 72χρονη έπεσε κάτω με αποτέλεσμα οι ρόδες να της πατήσουν τα πόδια.

«Της έχουν ακρωτηριάσει το ένα της πόδι και παλεύει για τη ζωή της, έχασε πολύ αίμα. Ήταν στη γιατρό της και προφανώς μετά τη γιατρό θεωρώ ότι πήγε να πάρει το λεωφορείο να γυρίσει σπίτι», λέει στο Star η ανιψιά της 72χρονης. 

«Καποιος φώναξε στο πίσω μέρος του λεωφορείου "σταματήστε", αλλά δεν έδωσαν σημασία μέχρι που ήρθε ένα μηχανάκι και χτύπησε το παράθυρο στον οδηγό», λέει επιβάτης του λεωφορείου σχετικά με το περιστατικό.. 

Ο οδηγός του λεωφορείου συνελήφθη και οδηγήθηκε στον εισαγγελέα Πειραιά. Υποστήριξε ότι δεν είχε καταλάβει τι συνέβη μέχρι να τον ειδοποιήσει ο μοτοσικλετιστής.

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση η 72χρονη 

Πειραιάς: «Πιάστηκε η τσάντα της στην πόρτα του λεωφορείου και παρασύρθηκε»

Σε κρίσιμη αλλά σταθερή κατάσταση νοσηλεύεται η 72 ετών γυναίκα, όπως είπε ο Μάνος Σωτηρόπουλος, που μετέδωσε τις τελευταίες πληροφορίες από το Αττικό νοσοκομείο για την κατάσταση της υγείας της.

Η γυναίκα παραμένει διασωληνωμενη στη ΜΕΘ,  καθώς οι γιατροί υποχρεώθηκαν να ακρωτηριάσουν το πόδι της.

Φέρει αρκετά τραύματα σε όλη της το σώμα αλλά σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες, δεν διατρέχει κίνδυνο η ζωή της.

Ο οδηγός δεν κατάλαβε ότι παρέσυρε τη γυναίκα

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, ο οδηγός του λεωφορείου, ισχυρίστηκε στις Αρχές, ότι ούτε είδε ούτε κατάλαβε κάτι για το περιστατικό.

Όπως είπε, κοίταξε τους καθρέφτες και τις κάμερες και δεν είδε τίποτα. Μάλιστα, τον ενημέρωσε ένας μοτοσικλετιστής αφού το λεωφορείο είχε διανύσει λίγα μέτρα, ο οποίος του είπε ότι είχε χτυπήσει μια γυναίκα.

Πειραιάς: «Πιάστηκε η τσάντα της στην πόρτα και την παρέσυρε το λεωφορείο»

Ενδεχομένως αυτός ο αυτόπτης μάρτυρας να μπορέσει να δώσει απαντήσεις σε βασικά ερωτήματα για το ατύχημα.
 


 

 

Διαβάστε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο.
Διαβάστε περισσότερα:
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΠΑΡΑΣΥΡΣΗ
Follow us:

ΔΕΙΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ελλαδα
Κοσμος
Πολιτικη
Οικονομια
Σαν Σημερα
Αθλητικα
Αυτοκινητο
Υγεια
Back to Top