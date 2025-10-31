Πειραιάς: Ακρωτηριάστηκε το πόδι 72χρονης που παρασύρθηκε από λεωφορείο

«Δεν γνωρίζω πώς συνέβη, είμαι συγκλονισμένος» λέει ο οδηγός του λεωφορείου

Πηγή: Αλήθειες με τη Ζήνα
Ρεπορτάζ της εκπομπής «Αλήθειες με τη Ζήνα» για το τροχαίο στον Πειραιά με θύμα 72χρονη γυναίκα (31/10/2025)
Διασωληνωμένη στο Αττικό νοσοκομείο νοσηλεύεται μια 72χρονη γυναίκα που παρασύρθηκε από αστικό λεωφορείο σε κεντρικό σημείο του Πειραιά το μεσημέρι της Πέμπτης 30/10. 

ΕΚΑΒ: Θλίψη Για Τον Θάνατο Του Διασώστη Δικυκλιστή - Video

Καθώς η 72χρονη προσπαθούσε να επιβιβαστεί στο λεωφορείο, παρασύρθηκε από αυτό και τραυματίστηκε πολύ σοβαρά.

72χρονη Πειραιάς

Τι υποστήριξε ο οδηγός του λεωφορείου αποκάλυψε η εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα».

«Δεν κατάλαβα τίποτα. Στη στάση Βενιζέλου επιβιβάστηκε κόσμος και ξεκίνησα το λεωφορείο. Λίγα μέτρα μετά ήρθε δίπλα μου ένας οδηγός μηχανής και μου χτύπησε το τζάμι της πόρτας. Μου είπε έντρομος "Χτύπησες μια γυναίκα". Εγώ δεν εγκατέλειψα. Γύρισα πίσω κατευθείαν να δω τι έγινε. Δεν γνωρίζω πώς συνέβη. Δεν ξέρω αν η κυρία προσπάθησε να ανέβει την ώρα που ξεκινούσα. Είχα κλείσει τις πόρτες. Πάντα ελέγχω τι γίνεται πριν ξεκινήσω. Είμαι συγκλονισμένος». 

Η οικογένεια της 72χρονης απευθύνει δημόσια έκκληση προς όσους ήταν αυτόπτες μάρτυρες να καταθέσουν τι έγινε.

Όπως είπε η νύφη της 72χρονης στον δημοσιογράφο της εκπομπής, Θανάση Μαριόλα, η γυναίκα γύριζε από τον γιατρό της όταν συνέβη το ατύχημα.  Η κατάστασή της είναι πολύ σοβαρή και το ένα πόδι της άτυχης γυναίκας ακρωτηριάστηκε. «Είναι διασωληνωμένη, οι γιατροί μας είπαν ότι είναι πάρα πολύ κρίσιμη η κατάστασή της», είπε στην εκπομπή. 

Δείτε ολόκληρη την εκπομπή «Αλήθειες με τη Ζήνα»

ΑΛΗΘΕΙΕΣ ΜΕ ΤΗ ΖΗΝΑ
 |
ΠΕΙΡΑΙΑΣ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ
 |
ΤΡΟΧΑΙΟ ΑΤΥΧΗΜΑ
 |
ΑΣΤΙΚΟ
