Eurovision 2026: Αποκαλύφθηκε η σκηνή του 70ου επετειακού διαγωνισμού

Δείτε το άκρως εντυπωσιακό βίντεο

16.12.25 , 11:43
Ακούστε το άρθρο --:-- λεπτά

Με τη μια χώρα να αποχωρεί μετά την άλλη, λόγω της συμμετοχής του Ισραήλ, οι διοργανωτές της Eurovision παρουσίασαν την άκρως εντυπωσιακή σκηνή του φετινού διαγωνισμού.

Eurovision 2026: Αποκαλύφθηκε η σκηνή του 70ου επετειακού διαγωνισμού

Στο βίντεο που πόσταρε το επίσημο κανάλι της Eurovision στο YouTube, για να στήσει το σκηνικό για τη Βιέννη 2026, το ORF, ο αυστριακός ραδιοτηλεοπτικός φορέας, χρησιμοποιεί μια ιδέα του Florian Wieder που θα διατηρήσει το οικείο, ενώ παράλληλα θα ανοίξει με τόλμη κάτι νέο. Στην καρδιά της σκηνής θα βρίσκεται μια επιφάνεια LED σε σχήμα καμπύλου φύλλου που θα αποτελεί το κεντρικό στοιχείο της παραγωγής. Μια σαρωτική αψίδα και μια περίτεχνη δομή ολοκληρώνουν αυτό το εντυπωσιακό σχέδιο.

Τρία σχεδιαστικά κεντρικά μοτίβα θα μεταφέρουν αυτήν την ιδέα στους θεατές της Βιέννης 2026 τον Μάιο:

Το Φύλλο
Σύμβολο προέλευσης και δυναμικού, αντιπροσωπεύει νέα ξεκινήματα και κοινό σχεδιασμό. Ποικίλη μουσική από όλη την Ευρώπη είναι γραμμένη πάνω του.

Η καμπύλη γραμμή
Μια έκφραση απήχησης, ανάπτυξης και μουσικής κίνησης, ενσαρκώνει τη σύνδεση, το συναίσθημα και τη βιεννέζικη γοητεία.

Eurovision 2026: Αποκαλύφθηκε η σκηνή του 70ου επετειακού διαγωνισμού

Η κατασκευή
Μια χρυσή δομή που συνδέει την τέχνη με τη λειτουργικότητα, δημιουργεί τάξη, υποστηρίζει το καλλιτεχνικό όραμα και σχηματίζει μια σκόπιμη αντίθεση με την οργανική καμπύλη γραμμή.

Συνολικά, 35 κράτη θα δώσουν το «παρών» στη φετινή διοργάνωση. Υπενθυμίζουμε ότι σε μια τόσο σημαντική χρονιά με τον διαγωνισμό να συμπληρώνει 70 χρόνια, θα περιμέναμε να έχει ρεκόρ συμμετοχών, όμως αυτό δεν ισχύει αφού η Eurovision 2026 θα είναι η διοργάνωση με τις λιγότερες συμμετοχές από το 2003!

Διαβάστε όλα τα lifestyle νεα, για Celebrities και Media.
Διαβάστε περισσότερα:
EUROVISION 2026
 |
EUROVISION
